متحدث «الخارجية»: الهدنة خطوة للوقف الدائم لإطلاق النار وحل الأزمة الفلسطينية

كشف السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم وزارة الخارجية، عن تفاصيل لقاء أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، مع وزير الخارجية البريطاني في لندن.

أكد السفير أحمد أبوزيد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مصر لعبت دورا مهما في الهدنة بين حماس وتل أبيب؛ لتفكيك عناصر الأزمة الطاحنة وأبرزها الإفراج عن المحتجزين لدى حماس، والمسجونين لدى السجون الإسرائيلية.

ولفت إلى أن وقف إطلاق النار والعمليات العسكرية في قطاع غزة، يوفر الوقت لإدخال المساعدات الإنسانية وخروج الجرحى والمصابين وعلاجهم، مضيفا أن الخطوات المقبلة ستكون العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار وحل الأزمة الفلسطينية من كل تعقيداتها.

رؤى لمعالجة القضية الفلسطينية

وتابع السفير أحمد أبوزيد: «هناك رؤى لمعالجة القضية الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية وفق حدود وأطر مشروعة، ووزير الخارجية سامح شكري، عقد عدة لقاءات مع وزراء الخارجية «الروسي والبريطاني والفرنسي»؛ لإيصال رسالة العرب والدول الإسلامية بوقف تام وكامل لإطلاق النار في قطاع غزة.

قصور واضح من مجلس الأمن

واستكمل المتحدث باسم وزارة الخارجية: «هناك قصور واضح من قبل مجلس الأمن في وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ونقل المساعدات لقطاع غزة يحتاج أطرا وسبلا جديدة دون معوقات، وعدم الوقوع في فخ المشاحنات السياسية بين الدول، مطالبا بضرورة التعامل مع الوضع في غزة بشكل إنساني».

وشدد «أبوزيد» على أن سامح شكري وزير الخارجية، أكد أن الكارثة في قطاع غزة كشفت مواقف الأطراف الدولية تجاه الأزمة، خاصة أن القتل والتدمير الذي لحق بالمدنيين في القطاع لا يمكن تبريره بأنه للدفاع عن النفس.

واختتم: «مصر تبحث عن آلية ضمان لدخول المساعدات لقطاع غزة دون تهديد، وهذا هو هدف الدول العربية والإسلامية، مذكراً بموقف مصر الرافض لكل محاولات الضغط على الفلسطينيين لمغادرة القطاع تحت وطأة الحصار والقصف المستمر».