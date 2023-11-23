«المصري للشؤون الخارجية»: لا يمكن المزايدة على دور مصر في القضية الفلسطينية

قال الدكتور ضياء حلمي الفقي، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إنّ الدور المصري في القضية الفلسطينية منذ عام 1948، لا يمكن المزايدة عليه.

وأضاف «الفقي» في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر، أنّ مصر تضطلع بدورها حتى تحل القضية، وتنهي الصراع والضغوط الكبيرة على الشعب الفلسطيني الأعزل.

دور الرئيس السيسي في وقف إطلاق النار بغزة

وأردف عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية: «منذ اليوم الأول، طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي وعمل بجدية شديدة وبتركيز في كل دوائر اتخاذ القرار بالمجتمع الدولي، وتحركت مصر في اتجاه الإيقاف الفوري لإطلاق النار حتى يقف نزيف قتل المدنيين والأطفال والنساء والعزل».

أهمية قمة السلام

وتابع: «الدولة المصرية استضافت قمة السلام التي سلطت الضوء على أن القضية الفلسطينية»، مشيرًا إلى أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب بإدخال المساعدات الكافية لقطاع غزة، كما طلب عقد مفاوضات لحل الدولتين، حتى يعيش الشعب الفلسطيني والمستوطنون الإسرائيلي معا على حدود 4 يونيو 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة.