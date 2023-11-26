سبب وفاة شقيق الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وموعد العزاء

كشف مجدي سلطان حسين، ابن عم شقيق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، عن سبب وفاة عادل عبدالناصر حسين خليل، شقيق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، موضحا أنها نتيجة جلطة في المخ وكان على إثرها يقيم في مستشفى بالمعادي، وفور وفاته تم دفنه في مقابر العائلة بالمنارة في الإسكندرية.

وأضاف ابن عم شقيق الرئيس الراحل جمال عبدالناصر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه تم الصلاة على شقيق الرئيس جمال عبد الناصر بمسجد المنارة بالإسكندرية وتم دفنه وسط حضور العائلة.

سبب غياب أبناء الرئيس جمال عبدالناصر عن جنازة عمهم

وعن غياب أبناء الرئيس جمال عبدالناصر، عن الدفنة أكد أن ذلك يرجع لظروف سفرهم، وانتهاء الإجراءات سريعا حيث كانت الجنازة والعزاء محدودة العدد بحضور الأسرة.

موعد عزاء شقيق الرئيس جمال عبد الناصر

وأشار إلى أن العزاء سوف يكون غدا الاثنين بمسجد المشير طنطاوى بالقاهرة بعد صلاة المغرب.

جدير بالذكر أن الدكتور عادل عبد الناصر، هو أصغر أشقاء الرئيس الراحل عبد الناصر، وهم: عز العرب عبد الناصر، والليثى عبد الناصر، وشوقى عبد الناصر، ومصطفى عبد الناصر، وحسين عبد الناصر، ورفيق عبد الناصر، وطارق عبد الناصر، والأخير عادل والذي كان يعمل أستاذا للتاريخ الحديث فى كلية الآداب جامعة الإسكندرية.