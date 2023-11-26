رئيس العربي الناصري يكشف سبب غياب أبناء جمال عبد الناصر عن جنازة شقيقه: العزاء غدا

كشف الدكتور محمد أبو العلا، رئيس حزب العربي الناصري، عن موعد عزاء عادل عبد الناصر حسين الشقيق الأصغر للزعيم الراحل جمال عبد الناصر، قائلا إن الجنازة كانت اليوم الأحد، في الإسكندرية بمقابر الأسرة في محرم بك.

عزاء شقيق جمال عبد الناصر غدا

وقال «أبو العلا» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عزاء شقيق الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، سيقام غدا في مسجد المشير طنطاوي.

وأشار إلى أن حضور الجنازة اقتصر على أبناء أشقاء الزعيم جمال عبد الناصر، وكانت صلاة الجنازة بالقرب من مقابر العائلة في محرم بك، واقتصرت على قيادات حزب العربي الناصري وبعض من الأقارب.

ظروف السفر تمنع أبناء جمال عبد الناصر من الحضور

وتابع، أن أبناء الرئيس جمال عبدالناصر، لم يحضروا الجنازة لظروف سفرهم، بينما كانت الجنازة والعزاء محدودي العدد.