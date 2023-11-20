فاطمة الكاشف تطمئن الجمهور عن حالة زوجها جمال عبد الناصر: «حالته استقرت»

طمأنت الفنانة فاطمة الكاشف الجمهور على حالة زوجها الفنان جمال عبد الناصر، بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة خلال الأيام الماضية، أدت إلى نقله إلى إحدى المستشفيات.

فاطمة الكاشف تطمئن جمهور زوجها على حالته الصحية

وقالت فاطمة الكاشف في تصريح لـ «الوطن»، «الحمد لله زوجي بخير حاليا، وقد أصُيب بنزلة برد شديدة، أدت إلى دخوله إلى المستشفى، ولكن حالته الصحية تحسنت كثيراً، واستقرت بشكل كبير، ويستكمل الفنان جمال عبد الناصر حاليا علاجه بالمنزل».

فاطمة الكاشف يوجه الشكر

ووجهت فاطمة الكاشف الشكر لجمهوره الفنان جمال عبد الناصر، بعدما تعرض لوعكة صحية شديدة، وتوالت التعليقات الجمهور عليه متمنين له الشفاء العاجل.

أخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر

يعد مسلسل أولاد عابد، آخر عمل شارك فيه الفنان جمال عبد الناصر، من إخراج أكرم فريد وتأليف سماح الحريري، والعمل شارك فيه كل من آيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، انتصار، مي الغيطي، إيهاب فهمي، فراس سعيد، صفوة، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجي، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين.