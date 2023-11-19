بعد نقله للمستشفى.. تفاصيل الحالة الصحية للفنان جمال عبد الناصر

تعرض الفنان جمال عبد الناصر لوعكة صحية شديدة، أدت إلى نقله لأحد المستشفيات، من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

تطورات الحالة الصحية

وكشفت الفنانة نهال عنبر، المسئول من مجلس نقابة المهن التمثيلية تفاصيل الحالة الصحية للفنان جمال عبد الناصر، قائلة في تصريح خاص لـ«الوطن»: «حالته مستقرة، ولكن شعر بحالة إعياء، فقرر أن يذهب برفقة زوجته إلى أحد المستشفيات من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتشخيص حالته الصحية ».

آخر أعمال الفنان جمال عبد الناصر

مسلسل «أولاد عابد» آخر عمل شارك فيه الفنان جمال عبد الناصر، من إخراج أكرم فريد وتأليف سماح الحريري، والعمل شارك فيه كل من آيتن عامر، رياض الخولي، صبري فواز، محسن محيي الدين، صفاء الطوخي، انتصار، مي الغيطي، إيهاب فهمي، فراس سعيد، صفوة، سما إبراهيم، جميل برسوم، تاتيانا، محمد رضوان، سارة ناجي، عفاف مصطفى، وعدد آخر من الفنانين.