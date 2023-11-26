الشعب الجمهوري يطلق حملة طرق الأبواب دعما للمرشح الرئاسي حازم عمر

أعلن المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، إطلاقه حملة طرق الأبواب على أن تمر بمنازل المواطنين بكافة محافظات الجمهورية وتحثهم على ضرورة المشاركة بالعملية الإنتخابية ودعمه خلال الماراثون الرئاسي.

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر

وكانت حملة المرشح الرئاسي حازم عمر عقدت عدة لقائات جماهيرية خلال الأيام الماضية تناولت أبرز المشكلات التي تواجه المواطنين بمحافظات الدلتا وسردت الحلول التي يحملها برنامج مرشحهم الرئاسي، وذلك بحضور عدد من نواب الحزب من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

لقاء مع أعضاء أمانة المرأة المركزية لحزب الشعب الجمهوري

وعقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة المرأة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب، والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، المنسق العام للحملة الانتخابية، والنائبة آمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية، عضوهيئة مكتب أمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات المرأة بجميع محافظات الجمهورية.