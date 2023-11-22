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حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تعقد لقاء تنظيميا مع أمانة حزب الشعب الجمهوري

كتب:

عمرو صالح
09:21 م | الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر

الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر

عقدت اليوم، الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة التنظيم المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

أهمية الفترة المقبلة ودور أمانة التنظيم

جاء هذا بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب-والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، وشريف هلال معاون شؤون التنظيم المركزي- عضو هيئة مكتب أمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات التدريب والتثقيف بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة لشريف هلال، رحب فيها بالحضور من أمانة التنظيم، مؤكدًا أهمية الفترة المقبلة، ودور أمانة التنظيم في هذه الفترة، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

وأوضح المهندس حازم عمر، خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

تجدر الإشارة، إلى أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة لقاءات يومية، ستقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.

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