حازم عمر: ليس لدي أي دوافع شخصية لخوض انتخابات الرئاسة

قال المهندس حازم عمر المرشح لانتخابات المصرية 2024، إنه ليس له أي دوافع شخصية لخوض انتخابات الرئاسة، وإن حزب الشعب الجمهوري يصنف كحزب إصلاحي، وهو يعمل على التفاعل مع كل قضايا الوطن، ولديه برنامج تحدياته كبيرة.

برنامجه يعتمد على الخروج من الأزمة الاقتصادية خلال 3 سنوات

وأضاف عمر خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن برنامجه يعتمد على الخروج من الأزمة الاقتصادية خلال 3 سنوات، وأن الحزب وعد الشعب المصري بذلك.

تحرك للتعامل مع تفجر الوضع في قطاع غزة

وذكر أنه بصفته رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، فإنه تحرك بمجرد تفاقم الأزمة في غزة، من أجل تشكيل رأي عام دولي ضاغط، نابع من الثوابت المصرية وبدعم الشركاء الدوليين لإعادة الاستقرار للمنطقة وعدم انزلاقها للخطر.