سقوط أمطار على الإسكندرية.. وتحذير من «الأرصاد» بارتفاع شدتها فجرا

سقطت أمطار متوسطة، منذ قليل بالتحديد في نطاق شرق الإسكندرية وذلك خلال أول أيام العمل وفقا لحالة الطوارئ في الإسكندرية التي بدأت اليوم وذلك تحسبا لسقوط أمطار تصل إلى 40% اليوم، مع تحذيرات من ارتفاع شدة الأمطار فجرا وغدا نظرا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية بسقوط أمطار على الإسكندرية غدا الاثنين بمعدل 50%.

تأثير أمطار الإسكندرية

وبحسب شركة الصرف الصحي فإن سيارت الصرف منتشرة في كافة المناطق للتعامل السريع مع الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية بين الحين والآخر من اليوم حيث تعمل على تيسير الحركة المرورية عبر تصريف أي تجمعات مياه في المناطق الساخنة.

تجدد أمطار الإسكندرية

وأكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، ل«الوطن»، إن أمطار الإسكندرية تجددت بعدما توقفت مع انتهاء نوة المكنسة منذ أيام، حيث بدأت مساء اليوم و يجرى التعامل معها بشكل لحظي.

طوارئ في الإسكندرية

وأشار إلى أنه يتم العمل وفقاً لحالة الطوارئ حيث تم نتشر السيارات و البدلات اعتبارا من اليوم مع استمرارها لحين استقرار الطقس وفقاً لمؤشرات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد على استمرار أعمال التطهير للمطابق و الشنايش و تفريغ بيارات محطات الرفع وتوقف الإجازات و بدل الراحات.

وأشار إلى عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا.