أمطار تضرب الإسكندرية لمدة يومين.. وإعلان حالة الطوارئ (صور)

أمطار غزيرة ضربت الإسكندرية منذ منتصف الليل، تفاوتت شدتها من خفيفة إلى متوسطة على مختلف مناطق الإسكندرية، وكانت غزيرة على بعض مناطق وسط المدينة خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، قبل أنّ تتوقف في الوقت الراهن، إلا أنه متوقع عودتها مجددًا.

وتفقد اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة صرف صحي الإسكندرية، تمركزات سيارات ومعدات شركة الصرف الصحي بالإسكندرية للتأكد من جاهزيتها، بسبب الأمطار التي تضرب المدينة الساحلية والمستمرة لمدة يومين.

التعامل مع أمطار الإسكندرية اليوم

وأكد «نافع» في بيان اليوم، رفع حالة الاستعداد الكامل بشركة الصرف الصحي بعروس البحر، استعدادًا لسقوط أمطار الإسكندرية طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، بتمركز 187 سيارة ومعدة بمختلف المناطق للتعامل مع أي تجمع لمياه الأمطار فور حدوثه.

وشدد على جميع العاملين، بضرورة الالتزام بإجراءات السلامة والصحة المهنية، حفاظًا على سلامة العاملين والمواطنين والتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه فور حدوثها، ثم تطهير الشنايش والمطابق لرفع أي مخلفات لتسهيل سريان مياه الأمطار.

أمطار تضرب الإسكندرية.. الخط الساخن للتعامل

وأكد استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن «175»، طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين والعمل على حلها فورًا، وتواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم، والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشكلات بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى، مشيرًا إلى التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية.

تداعيات أمطار الإسكندرية

جدير بالذكر، أنّ أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة اليوم الأحد، بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمون بنطاق المحافظة، كأحد أهم تداعيات الأمطار الغزيرة التي تضرب الإسكندرية اليوم، فيما تقرر أيضًا منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% وكذلك الموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 عامًا، إجازة استثنائية.