عاجل.. أمطار رعدية تضرب الإسكندرية الآن والمحافظة تعطل الدراسة 

ضربت الأمطار الرعدية المصحوبة بالبرق عدة مناطق في الإسكندرية، قبل قليل اليوم الأحد، في ذروة نوة المكنسة التي تضرب الإسكندرية منذ يومين وحتى الوقت الراهن، ومن المتوقع استمرارها حتى غدا الاثنين مع انخفاض درجات الحرارة، وازدياد شدة الأمطار مع الساعات المقبلة.

وشهدت الإسكندرية أجواء شتوية شديدة الصعوبة، خلال تلك الليلة الشتوية العصيبة حيث بدأت بسقوط أمطار شديدة على شرق المدينة الساحلية قبل أن تصبح أمطار رعدية غزيرة مصحوبة ببرق.

تعطيل الدراسة في الإسكندرية اليوم

وبناءا عليه قرر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية تعطيل الدراسة «طلاب ومعلمون» اليوم الأحد 19 نوفمبر نظرًا لسوء الأحوال الجوية، و منح العاملين المعينين ضمن نسبة 5% والموظفة التي ترعى طفلًا يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية اليوم أيضا.

تعامل مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس

يأتي ذلك في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظًا على سلامة المواطنين.

طوارئ للتعامل مع أمطار الإسكندرية

وأعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، في بيان منذ قليل، عن انتشار سيارات الصرف الصحي في كافة أرجاء المدينة الساحلية وبالتحديد غرب الإسكندرية للتعامل مع الوضع ضمن خطة الطوارئ للتعامل مع تبعيات نوة المكنسة الحالية.