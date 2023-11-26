فرنسا تأمل في تمديد هدنة غزة للإفراج عن جميع المحتجزين

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل مساء اليوم الأحد، بأن فرنسا تأمل في استمرار الهدنة الإنسانية المعلنة في قطاع غزة حتى يتم الإفراج عن جميع المحتجزين.

ودخلت الهدنة الإنسانية في قطاع غزة يومها الثالث اليوم الأحد، والتي تم التوصل إليها برعاية مصرية قطرية أمريكية، عقب 48 يوماً من العدوان الغاشم لجيش الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الفلسطيني بلا هوادة، موقعاً عشرات الآلاف من الشهداء والمصابين.

وتكثف الأطراف التي توصلت إلى الهدنة اتصالاتها مع مختلف الفاعلين، من أجل تمديدها لعدة أيام أخرى، لمنح فرصة كافية لأهالي القطاع لالتقاط أنفاسهم، وإدخال أكبر قدر من المساعدات، وسط جهود مصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف شامل ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة.