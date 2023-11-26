اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. إعلام مصر يـنـتـصر

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- إعــــلام مصــــر يـنـتـصـــر

- «CNN وسكاي نيوز والجزيرة وقنوات إسرائيلية وأمريكية وفرنسية» تنقل التهدئة وصفقة تبادل المحتجزين والأسرى عن «القاهرة الإخبارية»

- «نقيب الإعلاميين»: نجحنا في أداء الرسالة.. وتغير الرأي العام الغربي تجاه فلسطين

- كرم جبر: كل وكالات الأنباء والمحطات العربية والأجنبية تنقل عنا

- «الأعلى للإعلام»: إعلامنا الأول في تغطية «غزة» والبرلمان يشيد بـ«المتحدة»

-أستاذ إعلام: «الإخبارية وإكسترا» نقلتا الصورة الحقيقية دون تحيز أو تضليل

-«الطاهري»: للمرة الثانية «تحيا مصر» على شاشة إسرائيل

- «مدبولي»: توجيهات رئاسية للاهتمام بالصحة والخدمات

- رئيس الوزراء يتابع مشروعات «حياة كريمة».. وتكليفات بالاعتماد على المكون المحلي في التنفيذ

- «السيسي»: تكامل الجهود المصرية القطرية أدى لنجاح الهدنة

- انتظام العمل بمستشفيات «غزة» بعد توافر المواد الطبية.. وإضراب في جنين

- «نورهان»: تركت أسيرات في السجون.. و«مروح»: 11 شهرا معاملة سيئة

-«التعليم»: يتيح خوض «الدور الثاني» بالدرجة الفعلية

- يسمح بتعديل مسار الدراسة ويوقف «التحسين»

-قيادات حملة «يمامة» في ندوة «الوطن»:

مرشحنا لن يكون «ضيف شرف» في الانتخابات

لم نواجه أي عقبات في مؤتمراتنا.. و«الداخلية» عملت على حراسة وتأمين فعالياتنا

منح «المتحدة» كل مرشح 100 دقيقة لعرض برنامجه يؤكد شفافيتها وحيادها

- الأهلي: تغييرات في التشكيل أمام سموحة.. و«الدبيس» يرفض أوروبا

-الزمالك: تطورات رحيل «فتوح» وغلق ملف «الكونفيدرالية» مؤقتا

- جماهير ليفربول تتغنى بالفرعون بعد التعادل في كلاسيكو إنجلترا

الصفحة الثانية

- قيادات حملة «يمامة» في ندوة «الوطن»: مرشحنا سيحظى بنصيب وافر من الأصوات.. والصندوق صاحب الكلمة الأخيرة

- حملة مرشح «الوفد»: رئيس الحزب لن يكون «ضيف شرف» في الانتخابات الرئاسية المقبلة

- قرار «المتحدة» بمنح كل مرشح 100 دقيقة لعرض برنامجه يؤكد شفافيتها وحيادها ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع

- لم نواجه أي عقبات في مؤتمراتنا الدعائية.. و«الداخلية» عملت على حراسة وتأمين فعالياتنا ونحظى باستجابة سريعة من الدولة

«الوفد» يشارك في الانتخابات من أجل الفوز وليس أداءً للواجب.. و«يمامة» يحظى بتأييد كامل من الحزب.. ولدينا انتشار واسع بأنحاء الجمهورية

- منابر أهل الشر تحاول وصف الانتخابات الرئاسية بالتمثيلية الكبرى والواقع ليس كذلك.. ونأمل أن تصل نسب المشاركة إلى 80%

-برنامجنا يعالج المشكلة الاقتصادية من جذورها والحكومة الحالية لم توفّق في الملف الاقتصادي والتغيير سُنة الحياة ولا ننكر نجاح «حياة كريمة»

- لدينا أزمة في التعليم و«الوفد» كان يخصص أكثر من 25% من موازنة الدولة لتطويره وهو ما سنعمل عليه.. والحفاظ على أمن مصر المائي أولوية

الصفحة الثالثة

- «السيسي»: تكامل الجهود المصرية القطرية أدى لنجاح الهدنة في غزة

-اتصالات مصرية مكثفة لتمديد الاتفاق.. وبدء عودة النازحين إلى منازلهم.. و«شكري» يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات في القطاع وتسهيل وصول المساعدات

-«نورهان»: تركت خلفي أسيرات يعانين في السجون.. ووالدة «شروق»: فرحنا تحول إلى خوف بسبب أنباء عن إلغاء الصفقة.. و«مروح»: عانيت 11 شهرا من المعاملة السيئة

-مقال رأي لـ د. ياسر عبدالعزيز، بعنوان: حرب غزة.. وحروب العرب البينية

-مقال رأي لـ د. محمود خليل، بعنون: زناخة «العقل والإحساس»

الصفحة الرابعة

-إعـلام مصـر ينتصـر

-قنوات عالمية وعبرية تنقل انفرادات «القاهرة الإخبارية» صوتاً وصورة.. والإعلام الغربي يُشيد بدور مصر

-«هويدا»: وسائل إعلام فرنسية وإسرائيلية نقلت عنها متابعات الهدنة الإنسانية.. و«العبد»: مضامينها تتسم بتحقيق الصدق قبل السبق

- «النحاس»: نقلت الأخبار حصرياً واستضافت أهم المحللين والمتخصصين

- نقيب الإعلاميين: قنوات «المتحدة» غيرت الرأي العام العالمي عن فلسطين

- «أبوسعدة»: «لوجو القاهرة الإخبارية» على الشاشات إسرائيل والغرب يؤكد نجاحها في أداء رسالتها

-مقال رأي لـ أحمد رفعت، بعنوان: قنوات «المتحدة» والنجاح مهنيا ووطنيا وأخلاقيا

الصفحة الخامسة

- «الأعلى للإعلام»: إعلامنا الأول في تغطية عدوان غزة.. والبرلمان يشيد بتفوق «أخبار المتحدة»

- عضو المجلس: قنواتنا اكتسبت مصداقية كبيرة.. وأمين «إعلام النواب»: تطور مهم.. وعضو «إعلام الشيوخ»: استطاعت اللحاق بالمحطات العالمية

- د. هبة شاهين: «الإخبارية» و«إكسترا» نقلتا الصورة الحقيقية من أرض الواقع دون تحيز أو تضليل

- أستاذ إعلام: «قطاع الأخبار» قدم تغطية للأحداث تليق بالدولة المصرية

-مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: نجحت «القاهرة الإخبارية» وكسبت «المتحدة» الرهان

الصفحة السادسة

-مقال رأي لـ د. أسامة رسلان، بعنوان: الخطاب الإعلامي في زمن الحرب والسلم

-مقال رأي لـ شيماء البرديني، بعنوان: فصيلة الدم S-Z

-مقال رأي لـ د. يوسف عامر، بعنوان: مقومات الإسلام «5»

-مقال رأي لـ ماهر فرغلي، بعنوان: الفن ودمج المتطرفين

-مقال رأي لـ سحر الجعارة، بعنوان: أنتم أردى بشئون دنياكم

الصفحة السابعة

- محاربة الإجهاد.. إصابة جديدة لطاهر محمد طاهر.. وتغييرات في تشكيل الأهلي أمام سموحة.. و«الدبيس» يرفض أوروبا والخليج

- تطورات جديدة في رحيل ظهير الزمالك.. غلق ملف «الكونفيدرالية» مؤقتاً والاستعداد لمواجهة مودرن فيوتشر بدورى «NILE»

-كابوس مانشستر.. جماهير ليفربول تتغنى بـ«صلاح» بعد التعادل في كلاسيكو إنجلترا.. وتقييم مميز للفرعون المصري

-قصة عشق.. نجم «الريدز»: أحب ممارسة الشطرنج وتناول المكرونة

الصفحة الثامنة

- «فينك يا تاريخ؟!».. كتب ومخطوطات ومبانٍ أثرية.. آلة الحرب تدمر معالم غزة

- 20 مليون دولار في 3 أيام.. إيرادات فيلم نابليون «مش مستقرة»

-عين أبوها.. الأسطى «إيمان» لإصلاح لوازم المعمار: اتعلمتها في شهر

-الفيوم قِبلة الرحلات المدرسية.. مكافأة أولياء الأمور بعد امتحانات الشهر

-مدرسة «أونلاين».. مبادرة «تامر» لتعليم أطفال غزة