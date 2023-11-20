اقرأ في عدد الوطن غدا.. الكلمة في وجه البندقية
كتب:
أحمد العانوسي
07:58 م | الإثنين 20 نوفمبر 2023
عدد الوطن غدًا
تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسي» يوجِّه بتوفير عوامل الدعم للمشروعات القومية
- الرئيس: نستهدف تلبية احتياجات المواطنين وضمان الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل
- «النواب» يوافق نهائياً على «التصالح في البناء»
- «آمنة»: توجيهات رئاسية بالتسهيل على المواطنين.. وإقرار تعديلات «قانون الطفل»
- «المالية»: 7.8 تريليون جنيه قيمة «التحصيل الإلكتروني»
- «معيط»: أكثر من 500 مليون معاملة سنوياً
الصفحة الثانية
- الجرح في غزة.. والعلاج في مصر.. بتوجيهات رئاسية.. معبر رفح يستقبل 28 طفلاً من المبتسرين
- والدة أحد الأطفال الخدج: «لما وصلوا مصر قلت همّا في أمان.. وعيالنا في عنيها»
- «كتف بكتف لدعم فلسطين».. «التحالف» يطلق أكبر قافلة مساعدات إغاثية الخميس
- وزراء الخارجية يبدأون جولة الدفاع عن غزة
- «ممدوح»: تكفي لأسبوعين.. و«حياة كريمة»: قدمنا 90 شاحنة بـ2250 طناً
- «شكري»: مصر تقدم كل الدعم اللازم للتخفيف من معاناة المحاصرين.. وحماية الشرعية الدولية مسئولية مجلس الأمن
- قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المدارس والمستشفيات في القطاع
- استشهاد 27 في استهداف «الإندونيسى وأبويوسف النجار».. والمدفعية تستهدف مدرسة الكويت.. وانقطاع الاتصالات يحول دون حصر أعداد الشهداء والإصابات.. و«أبوردينة» رداً على اتهامات «نتنياهو» لـ«عباس»: أولويتنا وقف حرب الإبادة ضد شعبنا.. واستمرار عمليات الاحتلال في القرى الحدودية
الصفحة الثالثة
- «الكـلمـة» في وجه «البندقية»
- 75 عاماً من الدفاع عن فلسطين بالشعر والنثر والكلمات
الصفحة الرابعة والخامسة
- رصاصة قلم
- الأدب الفلسطيني.. طلقات الحبر الحارسة للقضية
- الكلمة جسَّدت سلاحاً قوياً لحفظ القضية الفلسطينية وأرَّخت للحقوق التاريخية في الأرض
- «ضرغام»: «رجال في الشمس» لغسان كنفاني من عيون الأدب العالمي المعبرة عن قصة فلسطين
- محمود درويش يكتب: «على هذه الأرض ما يستحق الحياة»
- وزير الثقافة الأسبق: مصر «حائط صد» لمحاولات التهجير الخبيثة
- د. عبدالواحد النبوي: فلسطين قضية مركزية ولها حضور طاغٍ في السياسة
- أتمنى أن تتبنّى جهة بحثية مشروعاً ثقافياً يرصد للأجيال القادمة الدور المصري كبؤرة إشعاع للتعريف بالقضية الفلسطينية
-أدبــاء فلسطيــن يكتبــون لـ«الوطن»
- نافذ الرفاعي يكتب: السهو الكبير للكتّاب العرب
- ياسر الشيمي يكتب: كيف حال «حنظلة»؟
- إلهام الكردوسي تكتب: فلسطين «سؤال معلَّق»
- أحمد زكانه يكتب: عن الثقافة والقضية الفلسطينية
- المتوكل طه يكتب: أين المثقفون العرب؟
-ياسر الشيمي يكتب: الشعر والنثر سلاح المقاومة
- ياسر الشيمي يكتب: صدى العلم والقلم
الصفحة السادسة
- د. رامي جلال يكتب: الثقافة أو النهاية
- إبراهيم الشهابي يكتب: مستقبل التيار القومى
- د. عبدالله عيسى الشريف يكتب: هل نجحت أمريكا في حروبها الماضية؟
- مؤمن سيد يكتب: مصر خالية من «فيروس سى»
- محمود أبوخضرة يكتب: المشاركة السياسية أساس الديمقراطية
- رحمة فتحي تكتب: المقاومة الثقافية الفلسطينية.. سلاح الإنسانية
الصفحة السابعة
- رفعت رشاد يكتب: حروب الميليشيات
- سحر الجعارة يكتب: كن إنساناً هذا يكفي
- سارة حازم طه يكتب: الدحيح وبن لادن
- صلاح البلك يكتب: الإلغاء.. ثقافة أمريكية مهزومة
- ماهر فرغلي يكتب: القاعدة الخلفية للإخوان
الصفحة الثامنة
- «نور» على «نور» رضيعة تنجو من القصف الإسرائيلي 3 مرات
- لف وارجع تاني بعد 23 عاماً.. «الناظر» يعود بجزء ثانٍ
- كورس «فَرش البيت».. برعاية «حنان»: من الهواية للاحتراف
- سياحة ذوي الإعاقة: غطس و«سنوركل» على شواطئ «مرسى علم»
- «مفتاح الدار».. إرث الأجداد للأحفاد على أرض فلسطين