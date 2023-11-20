اقرأ في عدد الوطن غدا.. الكلمة في وجه البندقية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي» يوجِّه بتوفير عوامل الدعم للمشروعات القومية

- الرئيس: نستهدف تلبية احتياجات المواطنين وضمان الأمن الغذائي وتعزيز الاقتصاد وتوفير فرص عمل

- «النواب» يوافق نهائياً على «التصالح في البناء»

- «آمنة»: توجيهات رئاسية بالتسهيل على المواطنين.. وإقرار تعديلات «قانون الطفل»

- «المالية»: 7.8 تريليون جنيه قيمة «التحصيل الإلكتروني»

- «معيط»: أكثر من 500 مليون معاملة سنوياً

الصفحة الثانية

- الجرح في غزة.. والعلاج في مصر.. بتوجيهات رئاسية.. معبر رفح يستقبل 28 طفلاً من المبتسرين

- والدة أحد الأطفال الخدج: «لما وصلوا مصر قلت همّا في أمان.. وعيالنا في عنيها»

- «كتف بكتف لدعم فلسطين».. «التحالف» يطلق أكبر قافلة مساعدات إغاثية الخميس

- وزراء الخارجية يبدأون جولة الدفاع عن غزة

- «ممدوح»: تكفي لأسبوعين.. و«حياة كريمة»: قدمنا 90 شاحنة بـ2250 طناً

- «شكري»: مصر تقدم كل الدعم اللازم للتخفيف من معاناة المحاصرين.. وحماية الشرعية الدولية مسئولية مجلس الأمن

- قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل قصف المدارس والمستشفيات في القطاع

- استشهاد 27 في استهداف «الإندونيسى وأبويوسف النجار».. والمدفعية تستهدف مدرسة الكويت.. وانقطاع الاتصالات يحول دون حصر أعداد الشهداء والإصابات.. و«أبوردينة» رداً على اتهامات «نتنياهو» لـ«عباس»: أولويتنا وقف حرب الإبادة ضد شعبنا.. واستمرار عمليات الاحتلال في القرى الحدودية

الصفحة الثالثة

- «الكـلمـة» في وجه «البندقية»

- 75 عاماً من الدفاع عن فلسطين بالشعر والنثر والكلمات

الصفحة الرابعة والخامسة

- رصاصة قلم

- الأدب الفلسطيني.. طلقات الحبر الحارسة للقضية

- الكلمة جسَّدت سلاحاً قوياً لحفظ القضية الفلسطينية وأرَّخت للحقوق التاريخية في الأرض

- «ضرغام»: «رجال في الشمس» لغسان كنفاني من عيون الأدب العالمي المعبرة عن قصة فلسطين

- محمود درويش يكتب: «على هذه الأرض ما يستحق الحياة»

- وزير الثقافة الأسبق: مصر «حائط صد» لمحاولات التهجير الخبيثة

- د. عبدالواحد النبوي: فلسطين قضية مركزية ولها حضور طاغٍ في السياسة

- أتمنى أن تتبنّى جهة بحثية مشروعاً ثقافياً يرصد للأجيال القادمة الدور المصري كبؤرة إشعاع للتعريف بالقضية الفلسطينية

-أدبــاء فلسطيــن يكتبــون لـ«الوطن»

- نافذ الرفاعي يكتب: السهو الكبير للكتّاب العرب

- ياسر الشيمي يكتب: كيف حال «حنظلة»؟

- إلهام الكردوسي تكتب: فلسطين «سؤال معلَّق»

- أحمد زكانه يكتب: عن الثقافة والقضية الفلسطينية

- المتوكل طه يكتب: أين المثقفون العرب؟

-ياسر الشيمي يكتب: الشعر والنثر سلاح المقاومة

- ياسر الشيمي يكتب: صدى العلم والقلم

الصفحة السادسة

- د. رامي جلال يكتب: الثقافة أو النهاية

- إبراهيم الشهابي يكتب: مستقبل التيار القومى

- د. عبدالله عيسى الشريف يكتب: هل نجحت أمريكا في حروبها الماضية؟

- مؤمن سيد يكتب: مصر خالية من «فيروس سى»

- محمود أبوخضرة يكتب: المشاركة السياسية أساس الديمقراطية

- رحمة فتحي تكتب: المقاومة الثقافية الفلسطينية.. سلاح الإنسانية

الصفحة السابعة

- رفعت رشاد يكتب: حروب الميليشيات

- سحر الجعارة يكتب: كن إنساناً هذا يكفي

- سارة حازم طه يكتب: الدحيح وبن لادن

- صلاح البلك يكتب: الإلغاء.. ثقافة أمريكية مهزومة

- ماهر فرغلي يكتب: القاعدة الخلفية للإخوان

الصفحة الثامنة

- «نور» على «نور» رضيعة تنجو من القصف الإسرائيلي 3 مرات

- لف وارجع تاني بعد 23 عاماً.. «الناظر» يعود بجزء ثانٍ

- كورس «فَرش البيت».. برعاية «حنان»: من الهواية للاحتراف

- سياحة ذوي الإعاقة: غطس و«سنوركل» على شواطئ «مرسى علم»

- «مفتاح الدار».. إرث الأجداد للأحفاد على أرض فلسطين