بايدن: مواصلة العمل مع الرئيس السيسي وأمير قطر لإطلاق كل المحتجزين في غزة

أكد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، استمرار العمل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، لضمان إخراج كل المحتجزين في قطاع غزة، وذلك في إطار صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

العمل لتطبيق الصفقة

وأكد بايدن، في تصريحات أوردتها قناة «الحرة» الأمريكية مساء اليوم الأحد، أنه مستمر في الانخراط شخصيًا لضمان تطبيق الصفقة وتوسيع نطاقها.

الإفراج عن طفلة عمرها 4 أعوام

وأشار بايدن إلى أن حركة حماس أفرجت عن طفلة أمريكية تبلغ من العمر 4 أعوام، لافتًا إلى أن عملية التبادل مستمرة وناجحة، ويجب أن تستمر.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن هدف واشنطن هو استمرار الهدنة من أجل دخول المساعدات وإطلاق سراح الأسرى.

التشديد على حل الدولتين

وشدد بايدن على أن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان أمن الإسرائيليين والفلسطينيين، موضحًا أن هدف الولايات المتحدة هو استمرار توقف القتال لما بعد غد الإثنين.