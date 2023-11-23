توزيع 5 أطنان من السكر بأسعار مخفضة في سوهاج.. الكيلو بـ27 جنيها

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج، توزيع 5 أطنان سكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو، في القرى التابعة لها، وكذلك شنطة الأسرة المكونة من زجاجة زيت وكيلو أرز وكيلو سكر وكيلو مكرونة بسعر 100 جنيه للشنطة الواحدة، في إطار استكمال مبادرة مجلس الوزراء، بتخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين.

أماكن توزيع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو

وقال عامر عوض رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا بمحافظة سوهاج لـ«الوطن»، إنه تم تكثيف أعمال البيع والتوزيع لمبادرة بيع السكر بسعر 27 جنيهًا للكيلو وشنطة الأسرة، في مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، بعدد من القرى والنجوع التابعة للمجالس القروية بالمركز، إذ يجري التوزيع بمجلس قروي الصفيحة، في قرية الشيخ رحومة ونزالي داوود ونزلة القاضي بقريتي الجبيرات والطوالب.

توزيع السكر بسعر 27 جنيهًا في سوهاج

وأشار «عوض» إلى استمرار العمل على توفير كميات أخرى من السكر والسلع الغذائية بأسعار مخفضة بالمحافظة، وتوزيعها بمختلف أنحاء المجالس القروية والقرى والنجوع التابعة لها، وفقًا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، تفعيلًا لمبادرة مجلس الوزراء بتخفيض أسعار السلع الأساسية، والحرص على خدمة وراحة المواطنين في كل مكان.