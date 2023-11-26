«زراعة الوادي الجديد»: لا توجد أي إصابات في محصول القمح الشتوي

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد عن مجموعة من الإجراءات الاحترازية لدى المزارعين، وذلك للحفاظ على محصول القمح بالمحافظة، وخاصة خلال فصل الشتاء وتقلبات الطقس السيئة.

إرشادات الكشف المبكر عن اصابة محصول القمح الشتوي

وقال، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، الدكتور مجد المرسي، في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن المديرية قررت إجراء سلسلة ندوات حقلية تثقيفية لدى المزارعين في المحافظة وخاصة أصحاب مزارع القمح حيث من الضروري التنبيه على المرور على زراعات القمح لاكتشاف أي إصابات مبكرة وخصوصا دودة الحشد أو الدودة الجياشة أو الأمراض الفطرية وسرعة التدخل بالمبيدات الموصي، حيث لم تظهر بها أي إصابات بمحصول القمح الشتوي في ظل استمرار المرور على زراعات القمح الشتوي بالمحافظة.

سلسلة ندوات مكثفة لحماية محصول القمح الشتوي في الوادي الجديد

وأضاف، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية ستطلق الندوات التثقيفية والإرشادية المكثفة للمزارعين من جانب اللجان المختصة بالإدارات الزراعية، حيث تم المرور على زراعات القمح بقرية الخرطوم بمركز الخارجة وزراعات قرية بدخلو بمركز الداخلة من جانب اللجان المكلفة بالمرور على محصول القمح، ولم يتم اكتشاف أية إصابات بالمحصول، علاوة على متابعة مراحل نمو النبات.