«السديس»: هدفنا خلق بيئة تعبدية روحانية وإثراء تجربة القاصدين بالحرمين

كثفت رئاسة الشؤون الدينية جهودها الدينية والتوعوية الميدانية، ورفعت جاهزية جميع الطاقات والإمكانات الدينية من التقانة والقنوات الرقمية، ومنصة منارة الحرمين، والترجمة واللغات، والتوجيه والإرشاد، والدروس العلمية؛ لتدعيم رسالة فضائل يوم الجمعة في نفوس المسلمين، ولإثراء تجربة القاصدين، وإيجاد البيئة الإيمانية الملائمة في الحرمين؛ لأداء صلاة الجمعة.

أهمية خلق بيئة روحانية في الحرمين

وحث الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ خلال اجتماعه مع القيادات الدينية بمكتبه بالمسجد الحرام، على مضاعفة الجهود، وأهمية تهيئة الأجواء الدينية التعبدية للمصلين في الحرمين؛ لتوطيد فضيلة يوم الجمعة في النفوس.

ودعا القاصدين والزائرين إلى التعاون والتعاضد؛ لخلق بيئة تعبدية إيمانية روحانية في الحرمين، وتقوية القيم الإسلامية، والآداب الشرعية.

خطبة الجمعة بالمسجد الحرام

وتقدم رئاسة الشؤون الدينية منظومةً من الخِدمات الدينية الميدانية المتكاملة، المبنية على الحوكمة وقياس الأثر، بهدف إثراء تجربة القاصدين الدينية، والتيسير عليهم، ويشرف عليها نخبة من الشباب السعودي الطموح، المجهزين والمؤهلين على العمل الميداني الديني؛ لتقديم ما تتطلع إليه القيادة الرشيدة، من الخِدمات الدينية المجودة المتقنة.

ويلقي خطبة الجمعة بالمسجد الحرام، الشيخ الدكتور عبدالله الجهني، فيما يلقي خطبة الجمعة بالمسجد النبوي، الشيخ الدكتور: حسين آل الشيخ‬⁩.