«السديس» خلال تكريم «حفاظ الحرمين»: أولوية لدعم وتشجيع حفظة القرآن

أشرف رئيس الشؤون الدينية، الدكتور عبدالرحمن السديس، على حفل تكريم الفائزين في مسابقة حفاظ الحرمين، والذي أقامه معهد الحرم المكي، واعدًا إياهم بتقديم مزيد من الدعم والتشجيع؛ لإكمال مسيرتهم في حفظ كتاب الله تعالى، وسنة المصطفى ﷺ، والاهتمام بالعلوم الشرعية، وتجسيدًا للاهتمام بالقرآن الكريم والسنة النبوية وتعظيمهما، وتعضيد مستواهم في مجال حفظهما.

رئاسة الشؤون الدينية واستخدام الإعلام الرقمي

وأكد «السديس»، في الكلمة التي ألقاها في حفل التكريم عن بعد، أن رئاسة الشؤون الدينية ستسخر التقنية والتطبيقات الذكية والإعلام الرقمي، لتعظيم حلقات تحفيظ القرآن وتجويده وسائر العلوم الشرعية.

وأوضح أن تعليم القرآن والسنة النبوية والاهتمام بهما حفظًا وفهمًا وتطبيقًا؛ ستكون أكبر قصة نجاح وسطية للمملكة إلى العالم، وأضاف أن رئاسة الشؤون الدينية تعد المسابقات الطلابية في القرآن الكريم والسنة النبوية والمتون العلمية، إحياءً لدور الحرمين الشريفين الديني الوسطي في تنشئة الأجيال، وبناء سواعد الأمة والوطن المؤصلة علميًا ومعرفيًا، على أصالة منهج الإسلام ووسطيته واعتداله.

المسابقات الطلابية في القرآن الكريم

وأكد «السديس» أن إقامة المسابقات الطلابية في القرآن الكريم والسنة النبوية والمتون العلمية في رئاسة الشؤون الدينية، ليس فقط لتهيئة الطلاب للحفظ فحسب؛ بل لفهمه وإقامة حروفه وحدوده وتطبيقه، والاستزادة بإضاءات الوحيين القيمة، وبناء الشخصية العلمية الدينية الوسطية الرصينة.

وتهدف رئاسة الشؤون الدينية من إقامة المسابقات الطلابية في القرآن الكريم والسنة النبوية والمتون العلمية، إلى غرس قيم المنافسة الشريفة، وتعزيز روح المشاركة العلمية، والارتقاء بالمستوى التعليمي والمعرفي، وصقل المواهب والمهارات الطلابية، فضلًا عن دعمهم علميًا و ماديًا ومعنويًا؛ لإكمال مسيرتهم في حفظ كتاب الله تعالى، وسنة المصطفى ﷺ، والاهتمام بالعلوم الشرعية.

كما تهدف المسابقة إلى تقوية الطالب في مقررات القرآن والتفسير والحديث في المعهدين والكليتين، وتأصيل الطالب علميًا، والارتقاء بمستواهم، وبث روح التنافس بين الطلاب وحفظ أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع والفائدة

وتكمن أهمية المسابقة في كونها تعزز أثر المنافسات العلمية في تحفيز الطلبة على الارتقاء بمستواهم العلمي، وتعمد على تعزيز ارتباط العلم الشرعي بالحفظ والضبط لأصوله، وتسهم في تعزيز مكانة الحفظ في العلم الشرعي.

وتُعد مسابقة حفاظ الحرمين، التي أشرفت على تنظيمها ومتابعتها إدارة معهد الحرم المكي الشريف، مسابقة تنافسية بين طلبة معهدَي وكليتي المسجد الحرام والمسجد النبوي، في إتقان القرآن الكريم والسنة النبوية والمتون العلمية، من خلال فروع المسابقة السبعة، والتي تهدف إلى الارتقاء بمستوى الطلبة.