نائب رئيس اتحاد عمال مصر: تغيير شامل للنقل البري في عهد الرئيس السيسي

قال أشرف الدوكار نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البري، إنّ عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهد تغييرا كاملا للأفضل في النقل البري، فقد تم ربط محافظات مصر ببعضها، ما أدى إلى تقليل الزحام، والمشوار الذي كان المواطن يقطعه في 3 ساعات أصبح يستغرق فيه ساعة واحدة فقط.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج «مصر تنتخب»، المذاع عبر قناة «المحور» على هامش مشاركته في مؤتمر نظمه اتحاد عمال مصر لدعم الرئيس السيسي: «النقل البري شريان حر حياة مصر، ونحن أكثر من يشعر بإنجازات الرئيس السيسي، حيث نعمل في كل المواقع، وطوال عملنا، فنحن نرى الإنجازات من مدن صناعية ومناطق سكنية وتطوير كبير في الموانئ والطرق البرية المؤدية إلى السودان والأردن وليبيا».

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البري: «قدمنا مشروعا حتى يستفيد السائقون وأسرهم من منظومة التأمين الصحي الشامل لأنهم أكثر مَن يتعرض للحوادث والكوارث، وهذا الملف من أهم أولوياتنا ولدينا أمل أن يتحقق مطلبنا في القريب العاجل».

شكر للقيادة السياسية

ووجه أشرف الدوكار نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البري، الشكر للقيادة السياسية بأنها استطاعت عمل بنية أساسية ما أدى إلى انخفاض نسب ومعدلات الحوادث بشكل كبير.

انخفاض نسبة الوقيات في مصر

وأضاف: «نسبة وفيات الحوادث انخفضت بشكل كبير، لأن الطرق ممهدة والرقابة عليها كبيرة ما يجعل السائق يلتزم، كما تم تغيير المواقف العشوائية لتكون أماكن تليق بالمواطنين والسائقين، كما تطور العمل في الموانئ».

النقل البري شريان الحياة

وتابع نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للنقل البري: «النقل البري شريان الحياة، وهذا الأمر ليس من فراغ وما تحقق في السنوات الماضية كبير ورائع للغاية استفاد منه المواطن والدولة والمستثمر، فقد استهدف التطوير أن تتحول مصر إلى مركز تجاري لوجستي يتم من خلاله تداول البضائع والتجارة، ونحن اقتربنا من تحقيق هذا الحلم».