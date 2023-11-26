ضمن برنامج «مودة».. تضامن كفر الشيخ تطلق دورة تدريبية للشباب والفتيات

أطلقت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، دورة تدريبية ضمن المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية «مودة»، حيث استهدفت الشباب والفتيات المخطوبين بقصر ثقافة دسوق، تحت رعاية الدكتورة نيڤين القباچ، وزير التضامن الاجتماعي، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

رفع وعي المتدربين وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة

جاء ذلك بحضور الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، والدكتورة نسمة عبد الحليم، منسق برنامج «مودة» بكفر الشيخ، ومصطفى صبرى، مدير إدارة الجمعيات بالمديرية، والدكتورة قطيفة البحيرى، إدارة الشئون القانونية بالمديرية، والسيد العيسوى، مدير الإدارة الاجتماعية بدسوق.

وتناول المحتوى التدريبي مجموعة من المحاور التي تعمل على رفع وعي المتدربين، وإكسابهم المعلومات والمهارات اللازمة لبناء حياة أسرية مستقرة، متضمنة محاور اجتماعية، ونفسية، واقتصادية، وصحية ودينية، حيث قدمه نُخبة من الأساتذة المتخصصين، والذي سبق أنّ تم اعتماده من خلال المجلس الأعلى للجامعات.

وكيل وزارة التضامن الاجتماعي: برنامج «مودة» يهدف إلى تدعيم الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة

وأكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّ برنامج «مودة» يهدف إلى تدعيم الشباب بالمعلومات والمعارف اللازمة التى تسهم فى تأسيس كيانات أسرية سوية قادرة على التعامل بشكل إيجابي مع المشكلات، والتواصل الإيجابي بين أفراد الأسرة من أجل النهوض بمصر الحبيبة.

الجدير بالذكر أنّ برنامج «مودة» يهدف إلى المساهمة في دعم جهود الدولة للحفاظ علي كيان الأسرة المصرية ومعالجة كافة الجوانب الاجتماعية والنفسية والصحية والدينية في العلاقات الأسرية بما يحمله من كل القيم والمعاني والمهارات الخاصة من خلال تأهيل الشباب المقبل على الزواج وتدريبهم وتثقيفهم من النواحي العلمية من خلال محاضرات نظرية وورش عمل تطبيقية.