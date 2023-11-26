حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنشر لقطات من لقاءاتها مع الكيانات المؤيدة
كتب:
آية الله الجافي
10:02 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
عبد الفتاح السيسي
نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات من استقبال الحملة عددا من الجهات والكيانات المؤيدة للمرشح عبد الفتاح السيسي، والاستماع لمقترحاتهم للعمل على صياغتها.
يذكر أن الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي بدأت الدعاية الانتخابية في 9 نوفمبر الماضي، من خلال عقد ندوات ولقاءات مع كافة الأحزاب والتوجهات السياسية للنقاش حول الرؤى والأطروحات المشتركة.