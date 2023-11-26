حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي تنشر لقطات من لقاءاتها مع الكيانات المؤيدة

نشرت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات من استقبال الحملة عددا من الجهات والكيانات المؤيدة للمرشح عبد الفتاح السيسي، والاستماع لمقترحاتهم للعمل على صياغتها.

يذكر أن الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي بدأت الدعاية الانتخابية في 9 نوفمبر الماضي، من خلال عقد ندوات ولقاءات مع كافة الأحزاب والتوجهات السياسية للنقاش حول الرؤى والأطروحات المشتركة.