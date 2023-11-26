مصطفى الفقي: نوايا إسرائيل العدوانية غير معروفة

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، إنه لا أحد يعرف النوايا الإسرائيلية لأنها عدوانية تجعلك تتشاءم أكثر مما تتفاءل لافتًا إلى أنه يعتقد أنه سوف يكون هناك استئناف لعلمليات عسكرية من جانب أداة الحرب الإسرائيلية ضد شعب غزة الأعزل وقد تكون هناك محاولات دولية تدعمها الولايات المتحدة لتمديد هدن أخرى صغيرة، ولكن لا توجد هدنة مفتوحة في المنظور القريب.

وقت طويل لاستبدال مجموعات من الأسرى

وأضاف المفكر السياسي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج مساء dmc، المذاع عبر قناة dmc، اليوم الأحد، أن الأمر يحتاج إلي وقت طويل لاستبدال مجموعات من الأسرى بين الجانبين واستئناف القتال في مراحل معينة ثم هدنة أخرى ثم استئناف القتل، لأن طريقة تفكيرهم تجعلنا نشرح هذه الأمور، مشيرًا إلى أن تحرير للفلسطنيين لا يساوي شيئًا بالنسبة للمحتجزين الإسرائيليين.

غطرسة وعنصرية إسرائيل

وتابع مصطفى الفقي، أن أمس كان هناك تهديدا للبعض أنه إذا احتفلتم فلسوف نعيدكم للسجون مرة ثانية، لأن غطرسة إسرائيل وعنصريتها أمور يعرفها العالم جميعا.