مصطفى الفقي: التلويح بقصف غزة بـ«النووي» تهديد للمنطقة بأكملها

قال مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إنّ العالم الآن يعد في عصر الغابة لأننا في عالم غابت فيه معايير الحق، وهناك حديث عن مؤمرات لتقليل عدد السكان في الشعوب العربية والإسلامية، وإنّ التراجع في العالم العربي يعد نموذجا مؤلما، ونريد أن يكون لنا رؤية بعيدة المدى متسائلا: «ماذا أعددنا لعصر الذكاء الاصطناعي؟».

رفض تهجير الفلسطنيين إلى سيناء

وأضاف الفقي، مؤتمر الملتقي الفقهي الرابع لدور المؤسسات الدينية لدعم القضية الفلسطينية بأنّ اليهود طورا أنفسهم خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنّنا نرفض تهجير الفلسطنيين إلى سيناء لأنه في حال التفريط في سيناء فقد نفرط في ميدان التحرير أيضا، متابعة: «تصريح الوزير الإسرائيلي بضرب غزة بالقنبلة النووية تهديد المنطقة كلها، ومصر واسطة العقد في قيمة ومكانة الإسلام في العالم المعاصر».

وأكد الدكتور إبراهيم صلاح الهدد، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، تهجير الفلسطنيين أمر مخطط له منذ زمن طويل، لكن القيادة السياسية تدرك ذلك جيدًا، وتدرك أيضا أنها الدولة الكبرى في المنطقة.

جامعة الأزهر

وأضاف رئيس جامعة الأزهر الأسبق في مؤتمر الملتقي الفقهي الرابع لدور المؤسسات الدينية لدعم القضية الفلسطينية، بأنّ الأزهريين استشعروا خطر خطة اليهود في عام 1936، ولذلك قام بعض علماء الأزهر في ذلك الوقت بتحريم بيع الأراضي لليهود ومن بينهم الشيخ المراغي رحمة الله عليه، والسبب في ذلك لأنهم شرائهم الأرض يجعلهم يستبيحوا كل الأرض وهذا هو ما حدث بالفعل.