الأسيرة الفلسطينية المحررة روان أبو زيادة: «الاحتلال يتبع سياسة التجويع»

قالت روان أبو زيادة، الأسيرة الفلسطينية المفرج عنها من قبل الاحتلال الإسرائيلي، إن تجربتها كانت صعبة، ولكن الأصعب ما حدث بعد يوم 7 أكتوبر، بسبب زيادة التعرض للقمع والتنكيل والتهديدات، وأضافت أن «الاحتلال الإسرائيلي كان يتبع معنا سياسة التجويع، ورشونا بالغاز وخدوا كل الأغراض الشخصية للأسيرات».

وأضافت «أبو زيادة»، خلال حديثها مع الإعلامي أسامة كمال، ضمن برنامج «مساء DMC»، على قناة DMC مساء اليوم الأحد، أن المكان عبارة عن قسم من 12 غرفة، كل غرفة تحتوي من 8 إلى 12 أسيرة: «كنا نتكلم مع بعض، وكان في حديث عن صفقة تبادل، عشان كدا كان عندنا أمل نخرج».

أبو زيادة: «علمت عن صفقة التبادل من الراديو»

وتابعت: «سمعنا من الراديو إن في صفقة تبادل، وهيتم الإفراج عن 33 أسيرة، وإحنا في القسم كنا 86 أسيرة، بس مش عارفين من اللي هتخرج من الأسيرات، بس كان متوقع الأسيرات ما قبل الحرب، لكن مكناش متأكدين مجرد تخمينات، وفي يوم التحرر، دخلت قوات مدرعة على الأسيرات، الموضوع كان صعب على الأسيرات اللي مش هيخرجوا، كان نفسهم يتحرروا».

شكراً للدول العربية لأننا اتحررنا بسبب جهودهم

وأضافت: «أشكر الدول العربية، لأننا تحررنا بسبب جهودهم، ونتمنى يبقى في جهود أكتر لتحرير الأسرى، خاصة الأسرى المؤبدات».