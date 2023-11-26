وزيرا التعليم والشباب والرياضة يشهدان ختام البطولة العربية المدرسية

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، فعاليات المباراة الختامية للبطولة العربية المدرسية اليوم، بالقرية الرياضية بالتجمع الخامس.

تكريم الفائزين

وكرم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الفائزين بالمراكز الأول والثانيى والثالث، حيث فاز فريق دولة سلطنة عمان بالمركز الأول بالميداليات الذهبية، وفاز فريق دولة لبنان بالمركز الثاني بالميداليات الفضية، وفاز فريق مصر بالمركز الثالث وحصل على الميداليات البرونزية.

مصر تحصد ذهبية السباحة

كما كرم الوزيران الفائزين في السباحة، حيث حصلت مصر على المركز الأول، والكويت على المركز الثاني، والسعودية على المركز الثالث، والتي أقيمت أيام 20 و21 و23 نوفمبر، داخل حمام السباحة بالقرية الرياضية.

جاء ذلك بحضور الدكتور إدريس فتحى أمين عام الاتحاد العربي، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية ورئيس الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، والدكتور عمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، والدكتورة سونيا دنيا عضو اللجنة العليا للبطولة والكابتن تامر فكرى مدير البطوله والسادة أعضاء الاتحاد العربي للتربية البدنية والرياضة المدرسية، وأعضاء الاتحاد المصري للرياضة المدرسية ورؤساء الوفود المشاركة.

والجدير بالذكر أن البطولة العربية المدرسية تضمنت مسابقة كرة القدم والسباحة للبنين والبنات والتى شارك فيها 11 منتخبا من إحدى عشرة دولة عربية، وهي (فلسطين، والسعودية، ولبنان، والأردن، والمغرب، والكويت، وسلطنة عمان، والعراق، والجزائر، وليبيا، ومصر)، وذلك في الفترة من 17 إلى 27 نوفمبر الجاري والتي تستضيفها مصر.