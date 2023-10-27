بسمة رمضان تحصد 5 ميداليات ذهبية في البطولة العربية والأفريقية لرفع الأثقال

هنأ الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، مديرية الشباب بفوز ابنة المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي ببني سويف، بسمة رمضان عبد الوهاب، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال وحصولها على 5 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، وذلك ضمن منافسات البطولة العربية والأفريقية في لعبة رفع الأثقال «ناشئين، شباب، كبار»، المقامة حاليا بمجمع الصالات في استاد القاهرة، والتي تُقام خلال الفترة من 25 إلى 31 أكتوبر الجاري.

محافظ بني سويف بهنئ اللاعبة بسمة رمضان

وأثنى المحافظ على الأداء المشرف لابنة بني سويف، وحصدها ميداليات ذهبية وفضية، متمنيا لها مزيد من الإنجازات لها ولوطنها مصر، مهنئًا أعضاء الجهاز الفني والإداري ولاعبي المنتخب، وفي مقدمتهم الكابتن إبراهيم أحمد إبراهيم مسؤول لعبة رفع الأثقال بالإدارة العامة لبرامج الموهبة الرياضية بالوزارة، ومدربي البطلة بالمشروع ببني سويف الكابتن أحمد محمد عبد العزيز والكابتن مصطفى محمد عبد العزيز، ومدير المشروع الكابتن إيمان حسين.

بسمة رمضان أصغر لاعبة في البطولة

ومن جانبه أضاف هشام الجبالي مدير عام مديرية الشباب والرياضة في محافظة بني سويف، أن اللاعبة بسمة رمضان بطلة المشروع تعد أصغر لاعبة في البطولة، حيث سجلت رقماً إفريقىاً جديداً وهو 78 كيلوجراما، رغم صغر سنها، حيث حصلت على 3 ميداليات ذهبية في «الكلين، الخطف، المجموع» في البطولة الأفريقية ميزان 45 كيلوجراما، و2 ميدالية ذهبية في «الكلين، المجموع»، وميدالية فضية في الخطف في البطولة العربية تحت 17 سنة ميزان 45 كيلوجراما.