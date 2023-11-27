نصائح لزراعة القمح بالمحافظات خلال شهر ديسمبر.. الأجواء الشتوية تؤخر إنباته

قال المهندس الزراعي محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة ورئيس مركز معلومات تغير المناخ، تجرى هذه الأيام زراعة بعض المحاصيل أبرزها القمح، مشيرا إلى عدة نصائح للمزارعين أوجب اتباعها لتمام وصحة المحصول.

أوضح أن النباتات والزروع تتأثر بدرجات الحرارة ارتفاعا وانخفاضا، كاشفا عن ارتفاع درجات الحرارة بداية الأسبوع الجاري يومي السبت والأحد بينما تنخفض درجات الحرارة بدءا من الاثنين مع انخفاض يصل 12° ليلا وتبدأ الأجواء الشتوية الباردة تلك التي تتأثر بها النباتات والزراعة عامة، لافتا إلى احتمالية سقوط أمطار على مناطق شمال الدلتا وشمال سيناء ما بين خفيفة ومتوسطة.

وتستعرض «الوطن»، توصيات المهندس الزراعي محمد علي خلال سطور التقرير التالية، حول زراعة القمح بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة والأجواء الشتوية:

توصيات حول زراعة القمح تزامنا مع انخفاض درجات الحرارة

تابع المهندس الزراعي مؤكدا ضرورة الانتهاء من الزراعة «العفير والحراتي»، موضحا أن انخفاض درجات الحرارة ليلا يؤدي لبطء معدلات إنبات القمح، مشيرا إلى إمكانية استخدام جرعة تنشيطية من سلفات نشادر أو نترات نشادر بمعدل 1.5 شيكارة للفدان.

ضرورة تسريع رية التشتية للقمح

وأشار فهيم إلى ضرورة التسريع من رية التشتية بحيث ألا تتأخر عن 20 إلى 25 يوم من الزراعة، هذا بالإضافة إلى 10 لتر حامض فسفوريك أو 3 إلى 4 كيلو جرام ماب للعمل على تنشيط الجذور ودفع النباتات للتفريغ.

407 آلاف فدان قمح بالشرقية

يذكر كما أوضح المهندس طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية في حديث خاص لـ«الوطن»، أن المديرية استهدفت زراعة 407 ’لاف فدان وشرع المزارعون منذ أول نوفمبر في زراعة الحقول بالطرق المختلفة للزراعة، فيما تزرع المحافظة عدة أصناف للمحصول مثل مصر 4، سدس 14، جيزة 171 وسخا 95.