مديرية الزراعة ببورسعيد: توريد القمح تخطى نسبة 100% لموسم 2023

أعلن الدكتور حسني عطية، مدير مديرية الزراعة ببورسعيد، أن نسبة توريد القمح بمحافظة بورسعيد تخطت 100% لموسم 2023، مؤكدا أن محافظة بورسعيد تعد من أولى المحافظات في توريد القمح لهذا العام.

وأكد مدير زراعة بورسعيد أن ذلك يأتي تنفيذا لتعليمات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وبدعم وتوجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، ومتابعة الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، وتكليف الدكتور محمد يوسف، رئيس الإدارة المركزية لشئون المديريات، ومتابعة الدكتور أنور عيسى، رئيس الإدارة المركزية للتعاون.

زراعة القمح في بورسعيد

واستعرض مدير مديرية الزراعة ببورسعيد أن المساحة الكلية المنزرعة بلغت 10138.25 فدان، والمستهدف توريده 15207.9 طن، وما تم توريده 15224.9 طن.

زيادة المساحة المزروعة بالقمح

وكان محافظ بورسعيد قد أعلن أن المساحة المنزرعة بالقمح في بورسعيد زادت إلى 10 آلاف و138 فدانًا عن العام الماضي، حيث كانت 9 آلاف و596 فدانا.

وأكد «الغضبان» أنه تم تشكيل لجان مُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين، كما يتم متابعة إجراءات تداول وتسويق الأقماح، والتأكد من جودة الأقماح الموردة، بالإضافة إلى وجود مندوبين من مديرية الزراعة ومديرية التموين وهيئة سلامة الغذاء لاستلام واستقبال الأقماح الموردة للمطاحن.