مديرية الزراعة بالإسماعيلية تبدأ حملات مكافحة الغربان في فصل الربيع

بدأت مديرية الزراعة في محافظة الإسماعيلية اليوم السبت أولى حملات مكافحة الغربان بنطاق مدينة الإسماعيلية لمنع زيادتها عن المعدل الطبيعي والحد من انتشار الأمراض والأوبئة التي تنقلها الطيور.

وقال بيان رسمي للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة في الإسماعيلية ومنطقة القناة وسيناء، إن الحملة القومية للإدارة المركزية لمكافحة القوارض بوزارة الزراعة، بالتعاون مع مديرية الزراعة بالإسماعيلية بدأت اليوم حملة لمكافحة زيادة أعداد الغربان عن معدلها الطبيعي بمحافظة الإسماعيلية.

وأضاف بيان الشبكة الوطنية للطوارئ أن الحملة تعمل بما يضمن التوازن البيئي ولمقاومة الزيادة غير الطبيعية باستخدام تقنيات محددة من الإدارة المركزية لمكافحة القوارض.

نقيب الزراعيين: مقاومة الغربان تحد من انتشار الفيروسات

وقال المهندس سيد خليل مبارك نقيب الزراعيين في الإسماعيلية إن حملات مكافحة الغربان تهدف بالأساس منع انتشارها بشكل أكبر من الاعداد الطبيعية خاصة وأنها تستهدف المناطق الزراعية في الإسماعيلية.

وتابع لـ«الوطن» بأن الزيادة غير الطبيعية تؤثر بشكل كبير على الزراعة إلى جانب أنها تساعد في نقل عدد من الأمراض والفيروسات المختلفة بجانب زيادة الشكوى من أهالي الإسماعيلية في الفترة الأخيرة.

وقال إن فريقين يتحركان من مديرية الزراعة يوميا إلى مناطق استهداف الغربان ويتم نقل الكميات المتوفاة إلى منطقة صحراوية بعيدة عن المدينة والتخلص منها بشكل آمن تماما بعيدا عن المواطنين.