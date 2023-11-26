منسق التحالف بالوطني بالإسماعيلية: المشاركة في انتخابات الرئاسة خطوة داعمة للوطن

قال أكرم الشافعي، منسق أمانة التحالف الوطني في محافظة الإسماعيلية وعضو هيئة مكتب الحملة الرئاسية الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إن المشاركة الإيجابية والفعالة في الانتخابات هي موقف داعم للوطن ويعكس الروح الوطنية التي يتمتع بها أبناء المحافظة.

وحث «الشافعي» أبناء الإسماعيلية والحضور في مؤتمر نظمه التحالف الوطني مساء اليوم في مركز شباب الشيخ زايد بضرورة المشاركة السياسية واختيار المرشح الأنسب من وجهة نظرهم لرسم صورة مشرفة لمصر في الاستحقاق المقبل.

مؤتمر حاشد للتحالف الوطني في الاسماعيلية

ونظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي مؤتمرًا جماهيريًا بمحافظة الإسماعيلية لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة، تحت عنوان «حكاية وطن»، استعرض فيه الإنجازات والمشروعات التي حققتها الدولة المصرية، على مدار السنوات الماضية.

كما استعرض المؤتمر ما تقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم على مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية بالمحافظة.

وحضر المؤتمر الآلاف من ممثلين الجمعيات القاعدية والقيادات الطبيعية وعددًا من الشخصيات السياسية والأجهزة التنفيذية والشخصيات العامة والمواطنين.