مؤتمرات حاشدة بالمحافظات لدعم المرشح عبدالفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2024

شهدت عدة محافظات مؤتمرات جماهيرية حاشدة، الجمعة، لدعم المرشح الرئاسى السيد عبدالفتاح السيسى خلال سباق الانتخابات الرئاسية 2024، ومن بينها القاهرة والإسكندرية وبنى سويف والإسماعيلية.

«ماهر»: مؤتمر القاهرة يعكس التأييد الشعبى والقوى والدعم الكبير لقائد نهضة مصر الحديثة

فى محافظة القاهرة، نظمت أمانة القاهرة لحزب «مستقبل وطن» برئاسة النائب محمد ماهر مؤتمراً حاشداً بحضور الهيئة البرلمانية للحزب بالمحافظة، وجميع التنظيمات الحزبية بالقاهرة، بحضور الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس جامعة الأزهر الأسبق، والقمص أثناسيوس ماهر، والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، والنائب محمد هيبة «عضو مجلس الشيوخ».

وقال محمد ماهر، أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة، إن هذا المؤتمر يعكس التأييد الشعبى والقوى والدعم الكبير الذى يحظى به الرئيس عبدالفتاح السيسى باعتباره قائد نهضة مصر الحديثة.

وأعلن الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، دعمه للرئيس عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وتأييده الكامل للرئيس لفترة رئاسية جديدة، داعياً الشعب المصرى للمشاركة بكثافة والتصويت بحرية كاملة.

وأعرب القمص أثناسيوس ماهر، كاهن كنيسة الملاك ميخائيل بمصر الجديدة، عن تأييده الكامل للرئيس عبدالفتاح السيسى ودعمه فى الانتخابات الرئاسية القادمة لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم والتصدى للتحديات المختلفة المحدقة بالبلاد.

ووصف الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، الرئيس السيسى بالقائد العظيم، صاحب الرؤية والقيادة القوية، مشيداً بجهوده فى تحقيق التقدم والاستقرار فى مصر.

لافتات تأييد كثيفة في بني سويف دعما للإنجازات والمشروعات العملاقة طوال 10 سنوات على أرض المحافظة

وفى محافظة بنى سويف، عقدت أمانة حزب مستقبل وطن برئاسة النائب حسام العمدة، مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة، بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ بمحافظة بنى سويف، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز، فى مركز شباب الفشن بحضور أكثر من 7 آلاف من أهالى مركز الفشن والمراكز المجاورة، رافعين لافتات تأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطنى، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداداً على ضحايا الشعب الفلسطينى فى غزة، وعرض إنجازات الدولة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعنوان «إنجازات ومشروعات عملاقة فى 10 سنوات على أرض بنى سويف».

ووجّه النائب حسام العمدة، الضوء على التحديات الكبيرة التى تواجه الدولة المصرية وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب، وتحقيق الأمن والاستقرار إلى جانب مسار التنمية الشاملة فى جميع المجالات سياسياً واقتصادياً، واجتماعياً، ودولياً.

وقال الدكتور هشام بشير، وكيل كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة بنى سويف، إن الدولة نجحت تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى فى الصمود أمام تحديات خارجية، وإن اللحظة الراهنة تستلزم التفاف الجميع حول القيادة السياسية خلال الفترة القادمة ودعمها بكل قوة لاستكمال مسيرة التنمية.

وفى محافظة الإسكندرية، أعلنت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى السيد عبدالفتاح السيسى، أن حزب مستقبل وطن بالإسكندرية نظم مؤتمراً جماهيرياً حاشداً لتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى بمحافظة الإسكندرية، دعماً لمسيرة الإنجازات والتنمية التى تشهدها البلاد، وحضر المؤتمر الجماهيرى عدد من القيادات والشخصيات العامة وأعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسى النواب والشيوخ بالإسكندرية.

وفى محافظة الإسماعيلية، نظم عدد من القبائل العربية مؤتمراً لدعم وتأييد المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى لفترة رئاسية مقبلة بالتزامن مع انطلاق الدعاية الانتخابية فى المحافظات، وشهد المؤتمر حضور عدد كبير من المواطنين من أهالى مراكز القصاصين وأبوصوير والتل الكبير وفايد والقنطرة شرق والقنطرة غرب إلى جانب عدد من أعضاء مجلسى الشعب والشيوخ.

«سلامة»: المشروعات انتشلت مصر من الضياع

وقال الشيخ أحمد سلامة داؤود شيخ قبيلة الطميلات، إن المؤتمر هو الأول فى محافظة الإسماعيلية بحضور معظم القبائل فى الإسماعيلية والشرقية دعماً للمرشح عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات المقبلة، وأضاف الشيخ أحمد سلامة، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن مصر شهدت تنمية على كافة المحاور من البنية التحتية إلى إقامة مشاريع عملاقة انتشلت مصر من الضياع، مشيراً إلى أن الرئيس السيسى أعاد هيبة الدولة ومكانتها بعد سنوات من الضياع.

حضر المؤتمر كلٌ من الربان عمر صميدة رئيس حزب المؤتمر، والشيخ عبدالله أبوجهامة والشيخ عيسى الخرافيين من مشايخ قبائل سيناء إلى جانب مشايخ قبائل «بلى والمعازة والحويطات والحيوات والبياضية والمعازة والعيايدة» فى محافظة الإسماعيلية.