موعد تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة 2024.. باق أيام

تستعد مصر لإجراء استحقاق ديمقراطي جديد، إذ أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات بدء دعاية انتخابات الرئاسة يوم 9 نوفمبر الماضي، على أن تبدأ فترة الصمت الدعائي الأول للمصريين بالخارج يوم 29 نوفمبر المقبل في اليومين السابقين على يوم الاقتراع، ليبدأ بعدها تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة 2024.

توقيت التصويت في انتخابات الرئاسة 2024

حددت الهيئة أيام 1 و2 و3 ديسمبر لاقتراع المصريين بالخارج على أن يبدأ التصويت من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء بتوقيت كل دولة، في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم.

وأوضحت الهيئة الوطنية فى بيان آخر مستجدات إجراءات انتخابات الرئاسة التي جاءت في النقاط التالية:

- الهيئة الوطنية للانتخابات تنتهي من كافة الاستعدادات والإجراءات اللازمة لتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة خارج البلاد.

حق المواطن في الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة

- يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين، خارج البلاد الإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة بواسطة بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر الساري.

- بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات عملية التشغيل التجريبي للأجهزة والبرامج المستخدمة في العملية الانتخابية.

- ستكون مهمة فرق الدعم الفني المتخصصة داخل الهيئة تقديم كافة أوجه الدعم الفني للسفارات والقنصليات المصرية بالخارج.

- عقد الهيئة عدة لقاءات افتراضية مع السفراء والقناصل رؤساء اللجان الفرعية بسفارات وقنصليات مصر في الخارج.

- متابعة استعدادات البعثات الدبلوماسية بالخارج بشأن الضوابط الحاكمة لانتخابات الرئاسة.