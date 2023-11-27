أماكن معارض بيع السلع الغذائية في المنوفية.. منتشرة بكل المدن

أطلقت محافظة المنوفية، عددا من منافذ السلع الغذائية، بأسعار مخفصة، علي مستوي المدن والوحدات القروية، لتسهيل البيع للمواطنين في إطار المبادرات التي أطلقها مجلس الوزراء تسهيلا على المواطنين، وبتخفيضات تتراوح بين 10 إلي 25% في جميع المنافذ.

تخفيضات في منافذ بيع السلع الغذائية في المنوفية

وأكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، أنه جرى افتتاح عدد كبير منا منافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة علي مستوي المدن والمراكز، مؤكدًا أن المبادرات تأتي تخفيفا عن كاهل المواطنين ومواجهة جشع التجار، مؤكداً أن المنافذ منتشرة في كل أنحاء المحافظة.

وأضاف محافظ المنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه وجه كل رؤساء المدن والمراكز ومديرية التموين، بالمرور بشكل دوري علي جميع المنافذ والتأكد من تنفيذ التخفيضات التي تصل إلى 25% على السلع والمواد الغذائية.

أماكن منافذ السلع الغذائية في المنوفية

من جانبه، أكد عاطف الجمال وكيل وزارة التموين في محافظة المنوفية، أن عدد المنافذ التي تم تدشينها في جميع المدن بلغت 44 منفذ ثابت، يتم فيها بيع كافة السلع، مثل السكر والأرز والزيت وباقي احتياجات الأسرة، مشدداً علي أنه يتم المرور بشكل مستمر على جميع المنافذ والتأكد من اتباع التعليمات.

وأشار «الجمال» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المنافذ الاستهلاكية أيضا توفر السلع الغذائية واللحوم والدواجن بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة تسهيلا علي المواطنين، مؤكدا أن المنافذ موجوده في كل مدينة بواقع منفذ أو اثنين فضلا عن القري، مشيرا إلى أنه سيتم التوسع في افتتاح المنافذ الفترة المقبلة.