رضا فرحات: الرئيس السيسي نجح في تحسين حياة 60 مليون مواطن

قال اللواء رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي نجح في تحسين حياة 60 مليون مواطن بإطلاقه مشروع حياة كريمة الذي يستهدف قرى مصر المحرومة من الخدمات.

وأضاف «فرحات» في مؤتمر التحالف الوطني في محافظة الإسماعيلية مساء اليوم الأحد أن الرئيس السيسي استهدف الوصول إلى القرى، قائلا عن مشروع حياة كريمة «الأوطان لا تبنى إلا في مناخ الاستقرار ومصر شهدت إنجازات في المشروعات المختلفة والبنية التحتية والأساسية وشبكة الطرق والمحاور التي تعزز من جذب فرص الاستثمار».

«فرحات»: الرئيس اهتم بالتعليم والصحة

وتابع «فرحات» أن الرئيس السيسي رغم اهتمامه بمشروعات البنية التحتية إلا أنه لم يهمل مشروعات تطوير التعليم سواء أساسي أو جامعي أو فني إلى جانب مشروعات الصحة وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل قائلا: «ما حدث على أرض الواقع يعد معجزة بكل المقاييس المادية».

وحضر المؤتمر، أكرم الشافعي منسق أمانة التحالف بالإسماعيلية وعضو هيئة مكتب الحملة الرئاسية الرسمية للرئيس، وأعضاء هيئة مكتب الحملة الرئاسية بمحافظة الإسماعيلية، وعدد من النواب ومقررة المجلس القومي للمرأة بالإسماعيلية وعدد من قيادات الأزهر والكنيسة.