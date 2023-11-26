مستقبل وطن في الدقهلية ينظم مؤتمرا حاشدا لدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي

عقدت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، برئاسة النائب محمد المرشدي، مؤتمرا جماهيريا حاشدا؛ لدعم وتأييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات وذلك بمدينة ميت غمر.

وشارك في المؤتمر الجماهيري، النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن وأمين التنظيم، والنائب علاء عابد، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، والنائب أحمد دياب الأمين العام المساعد للحزب، والنائب عبد الحميد الدمرداش، والنائب جمال عبد الظاهر، أمين التنظيم بالمحافظة، بالإضافة لمشاركة أعضاء الهيئة البرلمانية لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، وهيئة مكتب الحزب بالمحافظة والمراكز والأقسام، والوحدات الحزبية، والآلاف من أهالي المحافظة.

وبدأ المؤتمر بالسلام الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم الوقوف دقيقة حداد على ضحايا الشعب الفلسطيني، وعرض فيلم عن إنجازات الدولة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية

وأكد النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب، أمين التنظيم، كامل الدعم للزعيم والقائد عبدالفتاح السيسي، لافتا إلى حجم الإنجازات التي تمت في عهده والتي لا تعد ولا تحصي، مطالبا جموع المصريين بالنزول والمشاركة في التصويت بالانتخابات الرئاسية.

وبدوره، وجه النائب علاء عابد نائب رئيس حزب مستقبل وطن، بالوقوف خلف الرئيس السيسي في قراراته الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية لحماية الأمن القومي المصري وردا لجميل الرئيس.

مساندة القيادة الحكيمة

وفي نفس السياق، طالب النائب أحمد دياب الأمين العام المساعد بالحزب، بالوقوف بمساندة القيادة الحكيمة، مؤكدا أن الدقهلية سوف تشهد مشاركة كبيرة بالانتخابات الرئاسية وتحقيق أرقام قياسية.

ومن جانبه، طالب الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف بالدقهلية، بدعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وتجديد العهد، انطلاقا من الواجب الوطني وإيمانا بأهمية الأمن والأمان والاستقرار.

أما القمص بيشوي كامل ممثل الكنيسة المصرية، فأشار إلى حب الأقباط لدولتهم ومساندتهم لها في وقف الأزمات.

وفي سياق متصل، لفت الكاتب الصحفي الكبير بالأهرام الأستاذ أسامه سرايا، إلى حجم الضغوط التي تعرضت لها مصر لتصفية القضية الفلسطينية وعدم رضوخ القيادة السياسية التي لا تقبل الاملاءات.