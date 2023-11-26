رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

معسكر خدمة عامة للنشء للحفاظ على البيئة في الوادي الجديد

كتب:

هدير محمود
11:12 م | الأحد 26 نوفمبر 2023
معسكر خدمة عامة للنشء بمحافظة الوادي الجديد

معسكر خدمة عامة للنشء بمحافظة الوادي الجديد

 نفذ مركز شباب المعصرة بمركز الداخلة بمديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، اليوم الأحد، معسكر نظافة بالمركز ضمن خطة نشاط المركز عن شهر نوفمبر عدد المشاركين 20 عضوا للطلائع لشهر نوفمبر.

وقام الأعضاء بعمل نظافة حول الملاعب والمركز والمناطق المحيطة بالمركز، وفي نهاية اليوم تم توزيع جوائز مالية على المشاركين.

معسكر خدمة عامة لتوعية النشء بأهمية روح القيادة 

وأكد، بهاء شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الهدف من تنفيذ المعسكرات الى تشجيع روح الخدمة العامة وغرس الروح القيادية بين الذباب والنشئ، وذلك عن طريق ( معسكرات الخدمة العامة – المعسكرات الثقافية – المعسكرات الترفيهية – الرحلات).

الحفاظ علي البيئة المحيطة في الوادي الجديد

وأشار، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، إلى أن بث روح الزمالة والحياة العملية بين الشباب والنشئ وتوثيق الصلة بينهم وبين مدربينهم وزراعة روح التعاون بداخلهم والاهتمام والحفاظ على بيئتهم المحيطة.

اقرأ المزيد:

«زراعة الوادي الجديد»: لا توجد أي إصابات في محصول القمح الشتوي

5 معلومات عن أول ناديين لـ«الهجن» و«الرماية» في الوادي الجديد

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد يتابعان مشروعات «حياة كريمة» بالفرافرة

مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد يلتقيان أهالي الفرافرة

«مستقبل وطن» الوادي الجديد يطلق حملة طرق الأبواب لدعم وتأييد الرئيس السيسي
بقلم هدير محمود