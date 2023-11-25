مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ الوادي الجديد يلتقيان أهالي الفرافرة

عقد اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، لقاءً جماهيريًا مُوسعًا بمركز الفرافرة، بحضور الدكتور ياسر محمود رئيس المركز، وأعضاء مجلسي الشعب والشيوخ، ولفيف من القيادات التنفيذية، وأهالي المركز والمشايخ والعمد وكبار العائلات، وذلك استكمالًا لجهود لقاء المواطنين بمراكز المحافظة للاستماع لمطالبهم.

عرض إنجازات «حياة كريمة» بمركز الفرافرة

وعرض محافظ الوادي الجديد جهود الدولة في تنمية مركز الفرافرة من خلال ما تم تنفيذه بقرى المركز من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالإضافة للطرق القومية التي ربطت المركز بباقي أنحاء الجمهورية، وكذلك جهود الدولة للتنمية الشاملة ودعم المواطن بالرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها إثر تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

3 قرارات لمصلحة المواطنين في مركز الفرافرة

وتم فتح باب الحوار مع المواطنين لبحث الشكاوى والمطالب، وجاءت أهم التوجيهات كالتالي:

- التنسيق مع وزارة الكهرباء لإقامة محطة طاقة شمسية بالفرافرة بديلة للمحطة الحالية التي تُدار بالسولار.

- تكليف مصلحة التأمينات الاجتماعية بالتنسيق مع مركز الفرافرة؛ لتدبير قافلة مرة أسبوعيًا؛ لسداد مستحقات التأمينات من تراخيص وخلافه تيسيرًا على المواطنين.

- تكليف التضامن الاجتماعي بالوادي الجديد ومركز الفرافرة ببحث بعض الحالات المُستحقة للرعاية وتقديم الدعم اللازم.