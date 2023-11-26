5 معلومات عن أول ناديين لـ«الهجن» و«الرماية» في الوادي الجديد

أنشأت محافظة الوادي الجديد، ناديين للهجن والفروسية الدولي ونادي الصيد والرماية بمدينة الخارجة، إذ يتبعا قانونياً سلطة وزارة الشباب والرياضة، وذلك عقب صدور قرار اليوم الأحد بالإشهار رقم 124 و125 لعام 2023.

نادي الهجن الدولي أبرز الإنجازات الإنشائية علي مستوى المحافظة

وقال اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إن رياضة الهجن والفروسية والصيد والرماية من أهم الرياضات والتي تعد من أبرز الإنجازات الرياضية على المستوي الانشائي التي تحققت في محافظات صعيد مصر؛ وفقاً لأحدث المعايير الدولية، والذي يعكس اهتمام القيادة السياسية برياضة الهجن والتي تُعد موروثاً شعبياً بمحافظة الوادي الجديد وعربياً، بما يسهم في المحافظة على ممارسة اللعبة بشكل وأسلوب احترافي، ويدعم قطاع السياحة الرياضية.

5 معلومات عن نادي الهجن والفروسية والرماية في الوادي الجديد

وأضاف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الوادي الجديد، بهاء الدين شوقي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أعلن اليوم إشهار ناديين الهجن والفروسية ونادي الصيد والرماية، حيث تم انشاءهم علي مستوي دولي،

وجاءت في السطور التالية 5 معلومات حول نادي الهجن والفروسبة والرماية بالمحافظة كالتالي:

- تجهيز وتمهيد الطرق الخاصة بمضمار السباق والطرق الخدمية.

- إنشاء قرية التراثية التي تضم فندق بيئي ومعرض للتمور.

- الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بمنصة المشاهدة الرئيسية والتي تتسع لـ 400 مشاهد.

- إنشاء منصات فرعية للجمهور وتمهيد وتجميل المنطقة المحيطة من خلال تنفيذ جداريات فنية مستوحاة من البيئة الواحاتية.

- صدور قرارين رقم 124 و125 لسنة 2023 بإشهار نادي الهجن والفروسية الدولي ونادي الصيد والرماية بمدينة الخارجة.