زغاريد ومسيرة.. مظاهر دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الدقهلية

«بنحبك يا سيسي».. أصوات تعالت بهذه الكلمات وهتافات تعبر عن محبة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تجوب شوارع مدينة ميت غمر في محافظة الدقهلية في مسيرة حاشدة نظمها أهالي المدينة، رافعين الأعلام مرفرفا في الأعالي، للمشاركة في أكبر مؤتمر جماهيري داعم للسيسي، وتعلو بعدها أصوات الزغاريد تفاؤلا بين السيدات في نتيجة الانتخابات وأنهن على ثقة كبيرة بنجاح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة 2024.

الدقهلية شهدت طفرة كبيرة من التطورات

رصدت عدسة «الوطن» مظاهرات حاشدة في حب المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في محافظة الدقهلية، إذ تقول «منى عبد السلام» مواطنة بالدقهلية: جئت للمشاركة في مؤتمر لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وجئت بكامل إرادتي حتى نقول نعم للسيسي، ونخبره بأن محافظة الدقهلية في ظهرك وكنت السبب في نهضتها وعودة الأمن والأمان بها هذه المحافظة شهدت طفرة كبيرة جدًا من التطورات في كل المجالات في الماضي كنا نقول «اشمعنا القاهرة» الآن الدقهلية لها النصيب الأكبر من التطورات ولم يحدث هذا الأمر إلا في عهد السيسي لأنه رجل أمين ووطني ومحب لبلده ولشعبه.

نحن على ثقة كبيرة في قيادتنا السياسية

وتابع إبراهيم مختار، موظف في إحدى الشركات بالدقهلية: هذه المؤتمرات هي رسالة للسيسي أننا نحبه ومقتنعين به ونحن على ثقة كبيرة في قيادتنا السياسية جئت من مدينة المنصورة خصيصا التي تبعد عن ميت غمر مدة ساعتين ونصف للمشاركة في هذا للمؤتمر الحاشد حتى أقول نعم للسيسي وبالمناسبة طريق المنصورة - ميت غمر طريقة رصفه وتوسعته وجماله جعلني اقتنع بهذا الرجل أكثر وأكثر إنجازاته ملموسة والجميع يدرك هذا الكلام جيدا وأناشد المواطنين الابتعاد عن الشائعات المغرضة ويوم الانتخابات الدقهلية ستحقق الرقم القياسي في انتخاب السيسي.