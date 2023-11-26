نور عبدالمجيد: أعبر عن القضايا التي تشغلني بأعمالي الروائية.. ناقشت العنصرية وهجرة الشباب

قالت الكاتبة والروائية نور عبدالمجيد، إنّها تحاول التعبير عن القضايا التي تشغلها من خلال أعمالها الروائية، وكانت آخر قضية ناقشتها هي العنصرية وهجرة الشباب في مقتبل عمره حتى يجد مكانا أفضل.

وأضافت عبدالمجيد، خلال حوارها مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار برنامج «ملعب الفن»، المذاع عبر راديو «أون سبورت إف إم»: «ناقشت هذه الرواية وعملت بجهد كبير أن أقول لهذه الفئة من الشباب بأننا لا نرى الحقائق أحيانا عندما نبتعد، وبالتالي، فإن ما لديهم أفضل مما يتمنونه في الدول الأخرى، وهو ما ناقشته في رواية كان وهي آخر الرواية التي أصدرتها مؤخرا».

وتابعت الكاتبة والروائية: «في نهاية الرواية ستعود البطلة إلى أرض وطنها لأنها أدركت جيدا أنه لا يوجد أفضل من أمها ووطنها ليحتضنها، كما تناولنا بعض الأحداث الأخرى حيث نجد أنه لا يوجد حرية في الخارج، فالحرية تكون في صدر الإنسان وشعوره لا أكثر».