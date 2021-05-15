«المصرية اللبنانية» تصدر طبعات جديدة من أعمال نور عبدالمجيد

أعلنت الدار المصرية اللبنانية، صدور طبعات جديدة من ثلاث روايات للكاتبة السعودية نور عبدالمجيد، وهي روايات «صولو، والحرمان الكبير، وأنت مني»، ومن أجواء رواية «صولو»: «ماذا يبقى بعد الاحتفالات، ماذا يبقى بعد أن يصفق لك الناس، ويحملون لك الزهر والهدايا!! يلتقطون معك الصور ويطلبون توقيعك على دفاترهم الصغيرة كأنهم يأخذون منك إقرارًا بوجودك معهم..!!!، هم بنشوة لقائك ومتعة ما قدمته لهم يذهبون، ويعود مبدع الحدث وحده حزينًا كسيرًا وحيدًا كما كان!!».

وتبدأ نور عبدالمجيد روايتها «الحرمان الكبير» بمقدمة تسأل فيها عن هل السعادة في الثروة؟، أم أن السعادة في لحظات العشق والهوى؟!، وهل تكفي لحظات العشق لصنع السعادة؟!، وهل تشتري الثروة أيا منهما؟!، أم أن السعادة تبقى دوما هي ذاك الشيء الذي لا تملكه أيدينا ونراه يتأرجح في إيدي الآخرين؟، قد ينقضي العمر وقد تنتهي الحياة، ونحن لا نعلم أن السعادة تبقى وحدها الوهم الكبير.

ومن أجواء رواية «أنتِ مني»: هل تظن أن الجريمة هي الشيء الوحيد الذي لا يولد كاملا؟، أحمق من يظن هذ،ا جرائم كثيرة وكبيرة كاملة لهذا لم نعرف أو نسمع عنها شيئا، الناقص دوما هي السعادة، هي الفرحة التي تنتظرها وتعمل من أجلها كثيرا، ناقصة ونقصانها نعمة كبرى، نحن إن اكتفينا انتهينا، بهاء الأشياء والمشاعر والعلاقات قد يكون أحيانا في النقصان لا الاكتمال، حتى «البدر» إن اكتمل غاب وعاد هلالا، قواعد ننساها وربما لجهلنا وضعفنا نتناساها.

من هي نور عبدالمجيد:

يذكر أن نور عبدالمجيد كاتبة سعودية، شغلت منصب مسؤولة تحرير مجلّة «مدى» السعودية، وتكتب مقالا أسبوعيا بعنوان «شهد الكلام» في مجلة «كل الناس».

صدرت لها عدة روايات من بينها، «أريد رجلًا» وتحولت إلى مسلسل درامي بطولة الفنان الأردني إياد نصار، وسهير المرشدي ومريم حسن، و«أنا شهيرة أنا الخائن» وتحولت الثنائية أيضًا إلى مسلسل كتبت عبدالمجيد السيناريو والحوار له، وبطولة أحمد فهمي وياسمين رئيس.