الكاتبة الكبيرة نور عبدالمجيد ضيفة «ملعب الفن» في حلقة خاصة الليلة

يستضيف برنامج ملعب الفن الليلة على راديو «أون سبورت إف إم»، والذي يقدمه الكاتب الصحفي مصطفي عمار، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا، على الهواء مباشرة الكاتبة الكبيرة نور عبدالمجيد في حلقة خاصة للغاية، عن الكتابة وهمومها والأدب بشكل خاص.

نور عبدالمجيد تتحدث عن هموم تشغلها ككاتبة كبيرة

تتحدث «عبدالمجيد»، خلال الحلقة عن الهموم التي تشغلها ككاتبة كبيرة، ولماذا قالت جملتها الشهيرة ‘نَّ المرأة هي التي تحتاج الكتابة عنها وليس الرجل.

ديوان شعر «وعادت سندريلا حافية القدمين».. أولى مؤلفات «عبدالمجيد»

كما تتطرق «نور»، للحديث عن أولى مؤلفاتها وهو ديوان شعر حمل اسم «وعادت سندريلا حافية القدمين»، الذي لاقى نجاحًا كبيرًا في الأوساط الأدبية، وكتب الشاعر فاروق جويدة مقدمة لديوانها المذكور، ثم تبع ظهور الديوان خروج روايتها الأولى «الحرمان الكبير» وحقق هذا الكتاب نجاحًا كبيرًا، وبعد مرور عام على نجاح رواية «الحرمان الكبير» خرجت روايتها الثانية «نساء ولكن»، وبعد ذلك صدرت لها رواية «رغم الفراق»، ورواية «أريد رجلًا» والتي حولت لمسلسل، بالإضافة إلى روايات (أحلام ممنوعة، أنا شهيرة، أنا الخائن، صولون وكان وغيرها من الروايات التي لاقت رواجًا كبيرًا وشعبية فارقة.

يُذكر أنَّ برنامج «ملعب الفن» يُذاع يومي السبت والأحد من كل أسبوع، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءا على الهواء مباشرة، على راديو «أون سبورت إف إم»، ويقدمه الكاتب الصحفي مصطفى عمار، ويرأس تحريره أشرف شرف.