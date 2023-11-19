مصطفى عمار: القضية الفلسطينية كادت أن تتلاشى.. وأحداث 7 أكتوبر أعادتها للاهتمام

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، إن الكاتب والناقد الأدبي الكبير شعبان يوسف لديه دراسة نُشِرَت في جريدة «اليوم السابع»، بعنوان «فلسطين والفلسطينيون في الثقافة المصرية».

القضية الفلسطينية كادت أن تلفظ أنفاسها الأخيرة في الوجدان العربي

وأضاف «عمار»، خلال تقديم برنامجه «ملعب الفن»، المذاع على راديو «on sport FM»، أن أهمية الدراسة تأتي لأن هناك أجيالاً صغيرة بدأت تتعرف على القضية الفلسطينية بعد سنوات 2011 وحتى 2023 كانت القضية بدأت أن تلفظ أنفاسها الأخيرة في الوجدان والحضور العربي وتلاشت مقابل قضايا أخرى وهمية مصنوعة لتغييب عقولنا لنسيان القضية الأهم بالنسبة لنا.

بعد أحداث 7 أكتوبر بدأ الناس يعودون إلى الاهتمام للقضية الفلسطينية

وأشار إلى أنه بعد أحداث 7 أكتوبر بدأ الناس يعودون إلى الاهتمام للقضية الفلسطينية مجددا والبحث عنها ومعرفة ما حدث في السنوات الماضية سواء أبطال وشعراء ومطربو فلسطين وكان من المهم أن نتوقف أمام دراسة الأستاذ شعبان يوسف لدراسة فلسطين في الثقافة المصرية.