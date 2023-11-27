مدير معهد المحاصيل الحقلية: السعر العالمي لإردب القمح 400 دولار

قال الدكتور علاء خليل مدير معهد المحاصيل الحقلية، إن القمح محصول الدولة الاستراتيجي، لافتا إلى تقديم الدعم الفني للمزارع من خلال مباردة ازرع وتقديم التقاوي والإرشاد اللازم لزراعة المحصول.

أضاف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن السعر العالمي لإردب القمح 400 دولار، متمنيًا أن تكون مساحات أراضي القمح 3.8 مليون فدان.

مدير معهد المحاصيل الحقلية: لا غنى عن لقمة العيش في البيوت المصرية

أوضح أنه لا غنى عن لقمة العيش في البيوت المصرية، مبينا أن القمح محصول دولة واستراتيجي مهم للمواطن لا غنى عنه تمامًا والدولة تعمل على توفير اللازم لذلك.

كما أكد أن الدولة تقدم كل الحوافز للمزارع المصري في زراعة محصول القمح، مبينا أن هناك 17 صنفا من الاستنباطات للمحصول، كما أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لاستنباط هذه الأصناف.

مدير معهد المحاصيل الحقلية: هناك اهتمام كبير بملف التقاوي

ولفت إلى أن هناك اهتماما كبيرا بملف التقاوي، مشددا على أنه يتم العمل خلال الفترات المقبلة من أجل تحقيق المستهدف من زراعة المحصول، مع المشروعات العملاقة التنموية والتي ستضيف مساحات كبيرة لزراعة محصول القمح، منها توشكى.