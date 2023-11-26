نهال عنبر تكشف تفاصيل آخر مكالماتها مع طارق عبدالعزيز.. حذرته من عادة خطيرة (فيديو)

نعت الفنانة نهال عنبر، طارق عبد العزيز، الذي وافته المنية عصر اليوم، بكلمات من الأحزن والأسى، قائلة: «كان راجل وجدع وصاحب صاحبه ومن الرجالة الطيبين».

جنازة الفنان طارق عبد العزيز غدًا

وأوضحت نهال عنبر، اليوم الأحد، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل مقدمة برنامج تفاصيل، المذاع على قناة صدى البلد، أن جنازة الفنان طارق عبد العزيز ستقام غدًا، مضيفة أنها أجرت مكالمة هاتفية مع الفنان قبل أسبوعين من وفاته، مضيفة: كنا بنهزر ونضحك.

لحظة وفاة طارق عبد العزيز

وعن لحظة وفاة طارق عبد العزيز، أوضحت نهال عنبر، أنه توفي خلال تأدية عمله بعد خضوعه لعملية قلب خطيرة منذ فترة قصيرة، مؤكدة على متابعتها المستمرة له قبل أيام من وفاته، وفي آخر مكالماتها معه، أوضحت أنها حذرته من التدخين المستمر.