«قومي المرأة» بكفر الشيخ يحث السيدات على المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عقد المجلس القومي للمرأة فرع محافظة كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتورة أماني شاكر، مقررة الفرع، في ضيافة الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ وعضو الفرع.

تنفيذ مجموعة من الندوات للتوعية بأهمية المشاركة السياسية

وتم مناقشة موضوعات جدول الأعمال ومنها تنفيذ مجموعة من الندوات للتوعية بأهمية المشاركة السياسية الفعالة، وحّث السيدات والفتيات على النزول، والإدلاء بأصواتهن في الانتخابات الرئاسية، وممارسة حقهن الدستوري في تنمية وطنهم والحفاظ على مكتسباتهن، والتأكيد على أنّ مشاركة المرأة السياسية هي استكمال لدورها الفعال في المجتمع وحق منحه لها الدستور والتأكيد على أنّ صوتها أمانة ومشاركتها الإيجابية واجب وطني.

كما تناول تنفيذ المرحلة الثانية لمبادرة «دوّي» للفتيات بالمرحلة الإعدادية بعدد من المدارس، التي أطلقتها السيدة انتصار السيسي، قرينة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتنفيذ عدد 26 تدريب ريادة أعمال، وتثقيف مالي، وتنظيم عدد من الفعاليات بمناسبة الـ 16 يوم لمناهضة العنف ضد المرأة، ومنها قرار وزارة الداخلية فتح مستشفيات الشرطة للسيدات لمدة أسبوع اعتبارًا من 25 نوفمبر من الساعة 5 إلي 8 مساءً يوميًا ولمدة أسبوع للكشف بالمجان.

استكمال حملات طرق الأبواب

وتم التطرق إلى عقد وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة كفر الشيخ للعديد من الندوات بكليات الجامعة، واستكمال حملات طرق الأبواب التي تستهدف أفراد الأسرة للتوعية بعدد من الرسائل والموضوعات، كما تم استعراض البرامج والأنشطة التي نفذها الفرع خلال الشهر الماضي.