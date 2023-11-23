مركز شباب فيصل بالسويس ينظم ندوة عن أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية

عقدت الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية، لقاءً بمركز شباب فيصل، تحت شعار «شارك.. الكلمة كلمتك»، حاضر فيه الدكتور أحمد أبو الحسن مرسي مدير مركز التطوير المهني بجامعة السويس.

لقاء الحملة برواد مركز شباب فيصل وأهالي المنطقة

نظمت الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني، الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالسويس «إدارة البرلمان والتعليم المدني»، ثاني لقاءات الحملة القومية لتعزيز المشاركة السياسية وذلك بمركز شباب فيصل التابع لإدارة شباب السويس.

أجرى اللقاء دكتور أحمد أبو الحسن بجامعة السويس، بحضور هدى محمد فريد مدير إدارة البرلمان والتعليم المدني، وشارك في اللقاء مديرو مراكز الشباب وأعضاء مراكز الشباب وأعضاء برلمان الشباب والشيوخ.

أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية

وتناول الدكتور أحمد أبو الحسن مرسي الأستاذ بجامعة السويس، أهمية المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية، وتوعية الشباب بالمشروعات القومية التي نفذتها الدولة خلال الفترة السابقة، وتوعية الشباب بدورهم الإيجابي خلال الفترة المقبلة، واعتماد الدولة عليهم بالإضافة إلي توعية الشباب بممارسة حقهم الدستوري في التصويت والمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

كما تحدث عن ضرورة توعية الشباب بضرورة العمل وتنمية مهاراتهم لاعتماد الدولة على الكوادر الشبابية واطلاع الشباب بما توفره الدولة لهم من تأهيل وتمكين حقيقي لهم من خلال كل مؤسسات الدولة وحث الشباب بضرورة مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية لتوصيل رسالة قوية للخارج بدورهم ووعيهم.