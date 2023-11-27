تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية في كفر الشيخ

نجحت الوحدات المحلية لمراكز ومدن محافظة كفر الشيخ، في تنفيذ 20 قرار إزالة تعديات على الأراضي الزراعية بمراكز «كفر الشيخ، وبيلا، ودسوق»، خلال حملات رفع وإزالة التعديات التي شنتها مجالس المدن بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وممثلي حماية الأراضي والإرشاد الزراعي والجهات المعنية.

إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى مركز كفر الشيخ

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ من إزالة 8 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة فدان و2 قيراط بقري مركز كفر الشيخ، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقري مركز بيلا

كما تمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا من إزالة 7 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقري مركز بيلا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بقرى مركز دسوق

وتمكنت حملة الوحدة المحلية لمركز ومدينة دسوق من إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مساحة 7 قيراط و2 سهم بقرى مركز دسوق وهى «محلة دياى، ومحلة أبو على، وكفر مجر، وأبو مندور»، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، لحماية الرقعة الزراعية.

رصد حالات البناء المخالف والعشوائي

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، قد كلّف القيادات التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية وقوات الأمن بالمتابعة المستمرة، وتكثيف المرور اليومي لرصد كافة حالات البناء المخالف والعشوائي، وتنفيذ قرارات الإزالة فوراً بالتعاون مع وحدة التغيرات المكانية بكل مركز وكافة الجهات المعنية.

وشدّد المحافظ، على التعامل الفوري مع المخالفين، والإزالة في المهد لأى تعديات، وتحرير المحاضر اللازمة تجاه المخالفين والمقاولين المنفذين للأبنية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أي تقاعس من قبل المسئولين المعنيين، مع مصادرة مواد البناء والمعدات.